ZEYTİNLİ MAHALLESİ’NDE DEHŞET

Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinli Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 9 yıllık evli olan ve boşanmak için hukuki süreç başlatan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Feyzullah Y., kaldırım taşını alarak Nazlı Y.’ye saldırdı.

Aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılan Nazlı Y.’yi gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KAFATASI VE BURNU KIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nazlı Y., Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgilere göre, ağır darbeler sonucu kafatası ve burun kemiklerinde kırıklar oluşan Nazlı Y.’nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırının ardından Feyzullah Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“9 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORDU”

Nazlı Y.’nin babası Mehmet Karaçalı, kızının uzun süredir şiddet gördüğünü belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Karaçalı, kızının daha önce defalarca karakola giderek darp raporu aldığını söyledi.

Karaçalı, yaşanan saldırıyı şu sözlerle anlattı:

“9 seneden beri kocasından şiddet görüyordu. Dün şehrin göbeğinde, adliyeye yakın bir noktada ‘İfadeni geri çekeceksin’ diyerek kaldırım taşıyla saldırıyor. Kızım tanınmayacak hale geldi. Kafatasında kırıklar var, burnu kırıldı. Şu anda ameliyatta ve gözünü kaybetme riski bulunuyor.”

EN AĞIR CEZA TALEBİ

Aile, Feyzullah Y. hakkında şikâyetçi olduklarını ve sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti. Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, Nazlı Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan saldırı, Gaziantep’te ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, kadına yönelik şiddetle mücadelede caydırıcı cezaların önemi bir kez daha gündeme geldi.