Interpol, internet üzerinden yürütülen “aşk dolandırıcılığı” başta olmak üzere benzer yöntemlerle işlenen siber suçlara karşı dünya genelinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONUN ODAĞI: “AŞK DOLANDIRICILIĞI”

Uluslararası polis teşkilatı, yürütülen çalışmada bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı tespit edilen binlerce IP adresinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. Operasyonun, çevrim içi platformlar üzerinden kurulan sahte ilişkilerle mağdurların maddi zarara uğratıldığı “aşk dolandırıcılığı” gibi yöntemleri hedef aldığı belirtildi.

KÜRESEL ÇAPTA SİBER SUÇLARA DARBE

Interpol’ün açıklamasına göre, operasyon dünya genelinde yürütüldü ve tespit edilen altyapı unsurları tek tek etkisiz hale getirildi. Böylece dolandırıcılık şebekelerinin iletişim ve erişim kanallarının kesilmesi amaçlandı.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Çevrim içi dolandırıcılık vakalarının farklı ülkelerde benzer yöntemlerle ortaya çıkması, Türkiye’de ve Alanya’da da dijital güvenlik konusunda dikkatleri artırıyor. Interpol’ün adımı, internet kullanıcılarının bu tür temaslarda daha temkinli davranması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.