Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Boğaz hattındaki kaçak yapılar için harekete geçti. Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde tespit edilen toplam 4 bin 141 mevzuata aykırı yapı ve eklenti için 22 Eylül tarihinde yıkım ihalesi düzenlenecek. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından ekiplerin sahada fiili yıkım işlemlerine başlaması planlanıyor.

ÜNLÜ İSİMLERİN EKLENTİLERİ DE LİSTEDE

Yıkım listesinde en büyük payı 1.982 işlem kaydıyla Sarıyer ilçesi oluşturuyor. Bölgedeki kayıtlarda Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Harika Avcı, Süreyya Yalçın ve Mehmet Ali Erbil gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere ait mülkler de bulunuyor. Zabıta raporlarına yansıyan kararların yalnızca ana binaları tamamen kapsamadığı, binalara sonradan eklenen kaçak balkon, garaj ve çatı düzenlemeleri gibi eklentileri de içerdiği bildirildi.

BOĞAZİÇİ ÖNGÖRÜNÜM BÖLGESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi, özel kanunlarla korunan ve yapılaşma şartları son derece katı kurallara bağlanan bir alanı kapsıyor. Bu bölgede ruhsatsız yapılan en ufak bir dış cephe değişikliği, çatı yükseltmesi veya bahçe duvarı eklentisi bile doğrudan kaçak yapı statüsüne girerek yıkım kararına konu ediliyor. Gerçekleştirilecek ihalenin ardından mevzuata uymayan tüm bu fiziki müdahalelerin ortadan kaldırılması ve İstanbul Boğazı'nın tarihi silüetinin korunması hedefleniyor.