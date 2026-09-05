Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla öne çıktı. Sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan deneyimli santrfor, ligde forma giydiği ilk iki karşılaşmada 3 gole ulaşarak hücum hattında kısa sürede önemli bir rol üstlendi.

VLAHOVIC'TEN LİGE HIZLI BAŞLANGIÇ

Opta verilerine göre Dusan Vlahovic, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 2 karşılaşmada toplam 104 dakika süre alırken 3 kez fileleri havalandırdı. Bu performans, Sırp futbolcunun yeni takımına ve Süper Lig'e adaptasyon sürecini skor katkısıyla geçirdiğini ortaya koydu. Golcü oyuncunun kısa sürede yakaladığı bu üretkenlik, Beşiktaş'ın hücum seçeneklerini de güçlendirdi.

Vlahovic'in kariyerindeki gol üretimi yalnızca Türkiye'deki başlangıcıyla sınırlı değil. Sırp santrfor, Juventus formasıyla çıktığı 168 resmi karşılaşmada 68 gol kaydetmişti. İtalya'daki döneminde özellikle sol ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle tanınan Vlahovic, üst düzey lig tecrübesini Beşiktaş'a taşıdı.

BEŞİKTAŞ HÜCUMUNDA YENİ DÖNEM

Güçlü bir santrforun hücum merkezine yerleşmesi, yalnızca attığı goller açısından değil takımın oyun planı bakımından da önem taşıyor. Ceza sahasında savunmacıları üzerine çekebilen, sırtı dönük oynayabilen ve doğrudan kaleyi tehdit eden bir forvet; kanat oyuncuları ile orta saha futbolcularına da daha geniş hareket alanları oluşturabiliyor. Beşiktaş açısından Vlahovic'in performansının sezon geneline yayılması, hücumdaki sürekliliğin belirleyici unsurlarından biri olacak.

İSTATİSTİKLERDE ÜST SIRALARDA

Sezonun ilk bölümündeki veriler Vlahovic'i Süper Lig'in gol sıralamasında üst basamaklara taşıdı. Henüz sınırlı süre almasına rağmen 3 gole ulaşan Sırp oyuncunun dakika başına sağladığı skor katkısı da önemli bir seviyeye geldi. Bununla birlikte sezonun çok erken aşamasında bulunulması nedeniyle bu istatistiklerin kalıcı bir eğilime dönüşüp dönüşmeyeceğini ilerleyen haftalardaki performansı belirleyecek.

İTALYA'DAN BEŞİKTAŞ'A UZANAN KARİYER

28 Ocak 2000 doğumlu Vlahovic, kariyerinin önceki bölümünde Partizan ve Juventus gibi kulüplerin formasını giydi. Özellikle İtalya'daki performansıyla Avrupa futbolunda tanınan santrfor, Juventus'taki dört tam sezonunun tamamında çift haneli gol sayılarına ulaştı. Kariyerinde farklı oyun anlayışlarına karşı mücadele etmiş olması, Beşiktaş'ın hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarındaki hücum planlarında önemli bir tecrübe avantajı sağlıyor.

DERBİLERDE SANTRFORLARIN ROLÜ BÜYÜK

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde özellikle ilk golün önemi geçmiş sonuçlara da yansıyor. İki takım arasındaki son 45 resmi karşılaşmanın 26'sını ilk golü bulan ekip kazanırken 13 mücadele beraberlikle tamamlandı; öne geçen taraf yalnızca 6 kez mağlup oldu. Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği son derbiyi daha önce aktarmıştık. Bu tablo, derbilerde skor üstünlüğünü ele geçirmenin önemini gösterirken Vlahovic gibi ceza sahasında etkili santrforların değerini de artırıyor.

Beşiktaş açısından bundan sonraki süreçte temel beklenti, Vlahovic'in başlangıç dönemindeki gol verimliliğini daha uzun bir zaman dilimine taşıması olacak. Süper Lig'de rakiplerin savunma yapıları ve markaj tercihleri haftadan haftaya değişirken golcü futbolcunun bu koşullara vereceği karşılık, siyah-beyazlıların sezon boyunca hücumdaki gücünü doğrudan etkileyebilecek başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.