Bodrum'da görev yapan genç bir kadın turizm doktoru, bölgedeki fahiş konut fiyatları nedeniyle barınma ihtiyacını kamp alanında kurduğu çadırla çözdü. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, beş aylık sezonluk bir ev için kendisinden 500 bin TL kira talep edilen doktor, konaklama tercihini ekonomik nedenlerle değiştirmek zorunda kaldı.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaşadığı süreci paylaşan sağlık çalışanı, 20 bin lira ödeyerek bir çadır satın aldığını belirtti. Aylık 18 bin TL ödeme yaparak bir kamp alanına yerleşen doktor, çadır hayatının kendisi için daha sürdürülebilir bir seçenek haline geldiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çadırını tanıttığı video kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Türkiye genelindeki kira artışları yeniden tartışmaya açıldı. Genç doktor paylaşımında, "Çadırda yaşayan doktor mu olur? Bodrum’da 5 aylık bir eve 500 bin TL kira istendiğini toplulukta neşe de oluyor" ifadelerine yer verdi. Kullanıcılar, geçmişte sağlık çalışanlarının kolaylıkla ev alabildiğini hatırlatarak mevcut hayat pahalılığına tepki gösterdi.

KIŞ AYLARINDA NE YAPACAK?

Turizm bölgelerindeki yüksek kira beklentisi, memur ve özel sektör çalışanlarının barınma krizini derinleştiriyor. Sadece yaz aylarında çadırda kalacağını belirten doktor, kış sezonunda seyahate çıkarak barınma ihtiyacını daha uygun maliyetli ülkelerde karşılamayı planladığını duyurdu. Bu durum, sahil şeridindeki ilçelerde çalışan profesyonellerin karşılaştığı barınma sorununun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.