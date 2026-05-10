Türkiye’de olası cumhurbaşkanlığı seçim senaryoları üzerinden yapılan kamuoyu araştırmaları siyasetin gündemini hareketlendirmeye devam ediyor. Son olarak Saros Araştırma tarafından yayımlanan seçim anketi, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Toplam 6 bin 197 kişinin katıldığı ankette vatandaşlara, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan mı?” sorusu yöneltildi.

ANKETTE ERDOĞAN ÖNDE ÇIKTI

Açıklanan sonuçlara göre ankete katılanların yüzde 56,7’si tercihini Recep Tayyip Erdoğan yönünde kullandı. Ali Babacan diyenlerin oranı ise yüzde 43,3 olarak ölçüldü.

Ortaya çıkan tablo, muhalefet cephesinde adı olası adaylar arasında geçen Babacan’ın belirli bir seçmen desteğine ulaştığını gösterirken, mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ankette önde olduğunu ortaya koydu.

BABACAN İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Anket sonuçlarının ardından kulislerde konuşulan olası ittifak senaryoları da yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi arasında olası bir ortak aday formülü iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Fatih Ergin’in daha önce kaleme aldığı yazıda, Ali Babacan’ın ortak aday formülü üzerinde değerlendirildiği öne sürülmüştü.

Yazıda, Saadet Partisi ile DEVA Partisi kaynaklarından alınan bilgilere dayandırılan değerlendirmelerde, Ali Babacan’ın olası bir ittifakın cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme geldiği ifade edildi.

SİYASİ KULİSLER HAREKETLENDİ

Kulislerde konuşulan iddialara göre Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin ortak hareket etmesi durumunda yeni bir siyasi blok oluşturulabileceği belirtiliyor. Ayrıca Yeniden Refah Partisi ile Anahtar Parti’nin de bu sürece dahil edilmesi için görüşmeler yapılabileceği iddialar arasında yer aldı.

Ancak söz konusu ittifak formülüyle ilgili partilerden resmi bir açıklama yapılmış değil.

Türkiye’de son seçim anketleri yaklaşan siyasi süreç nedeniyle seçmen davranışlarını yakından takip eden araştırmalar arasında öne çıkarken, özellikle ekonomi, geçim şartları ve ittifak dengeleri kamuoyu yoklamalarında belirleyici başlıklar olarak değerlendiriliyor.