Hazine eski Müsteşarı ve iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel blogu "Kendime Yazılar" üzerinden yayımladığı son makalesinde kurumsal risk yönetimine dair çarpıcı tespitlerde bulundu. Eğilmez'in aktardığına göre, dışarıdan kusursuz görünen dev şirketler, liderler ve hatta ülkeler, göz ardı edilen küçük zayıflıklar nedeniyle çöküş tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Antik Yunan mitolojisindeki Aşil'in topuğu hikayesini günümüz iş dünyasına uyarlayan deneyimli iktisatçı, büyük kayıpların her zaman devasa tehditlerden kaynaklanmadığını belirtti. Zayıf noktaları halının altına süpürmenin riskleri ortadan kaldırmadığını vurgulayan Eğilmez, bu yaklaşımın kriz dönemlerinde kurumları tamamen savunmasız bıraktığını ifade etti.

SİBER GÜVENLİK VE ENERJİ BAĞIMLILIĞI RİSKİ

Kurumsal yapıların karşılaştığı riskleri somut örneklerle açıklayan Eğilmez, en gelişmiş güvenlik altyapısına sahip bir şirketin bile tek bir çalışanın şifresini çaldırmasıyla büyük bir krize sürüklenebileceğini bildirdi. Benzer şekilde, askeri savunma kapasitesi çok yüksek olan ülkelerin dış enerji kaynaklarına bağımlı olmasının da kritik bir kırılganlık yarattığına dikkat çekildi.

Yönetim kademelerindeki zaaflara da değinen Eğilmez, vizyoner bir liderin eleştiriye kapalı olmasının tüm ekibi olumsuz etkileyerek kurumsal yapıyı dağıtabileceğini aktardı. Farklı alanlarda elde edilen gücün, yapısal zayıflıkları kendiliğinden onarmadığı gerçeği makalenin temel vurguları arasında yer aldı.

ŞİRKETLER İÇİN KRİTİK RİSK YÖNETİMİ ADIMLARI

Modern kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, şirketlerin kendi zayıf noktalarını bulabilmeleri için bağımsız denetim mekanizmalarına ve stres testlerine ihtiyaç duyuluyor. Eğilmez'in analizinden çıkan temel pratik sonuca göre, kurumların sadece güçlü yönlerine odaklanmak yerine, dışarıdan gelen yapıcı eleştirileri kurumsal bir geri bildirim kültürüne dönüştürmesi hayati önem taşıyor.

Zayıf noktalara sahip olmanın bir başarısızlık göstergesi olmadığını belirten Eğilmez, asıl gücün bu eksiklikleri önceden fark edip koruyucu stratejiler geliştirmekten geçtiğini duyurdu. Kişi ve kurumların en çok savunmaya geçtikleri konuların genellikle en hassas noktaları olduğu tespitiyle, dürüst geri bildirimlerin krizleri önlemedeki rolü bir kez daha hatırlatıldı.