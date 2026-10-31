Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Göztepe karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. F5Haber'in aktardığına göre, karşılaşmada 1-0 öne geçen sarı-lacivertli ekip, üstünlüğünü koruyamayarak evinde kritik bir puan kaybı yaşadı.

Mücadelenin ikinci yarısında dengeler tamamen değişti. Sadece iki dakika içerisinde kalesinde peş peşe iki gol gören Fenerbahçe, skor avantajını kaybederek geriye düştü. Sahadaki bu ani çöküş, tribünlerin tepkisini de doğrudan etkiledi.

TRİBÜNLERDEN YÖNETİME TEPKİ

Üst üste yenilen gollerin ardından Kadıköy'de tansiyon yükseldi. Maçın gidişatından ve sahadaki oyundan memnun olmayan Fenerbahçeli taraftarlar, tepkilerinin hedefine doğrudan kulüp yönetimini koydu.

TARAFTARIN BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMADI

Kısa süre içinde değişen skor, iç saha maçlarındaki baskıyı ve taraftarın kırılgan sabrını bir kez daha gözler önüne serdi. Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümlerinde hep bir ağızdan "Yönetim istifa" tezahüratları yaparak mevcut yönetime yönelik hoşnutsuzluklarını yüksek sesle dile getirdi.