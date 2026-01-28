Alanya’da milyonlarca izleyicinin yıllardır hasretle beklediği Beyazıt Öztürk, ekranlara döndü ancak beklenen bahar havası kısa sürdü. 2026’nın iddialı yapımlarından biri olarak Kanal D’de start veren ve 3 milyon TL’lik dev ödülüyle dikkat çeken "Beyaz'la Joker", reyting listelerinde hayal kırıklığı yarattı. Büyük umutlarla başlayan serüven, yerini set arkasında yaşanan gerilime ve şok bir ayrılığa bıraktı.

FATURA YÖNETMENE KESİLDİ

Programın izlenme oranlarının beklentilerin çok altında kalması, kanal yönetiminde ve yapım ekibinde deprem etkisi yarattı. Başarısızlığın sorumlusu olarak fatura, programın vitrinindeki ünlü şovmene değil, rejinin başındaki isme çıkarıldı. Reyting krizinin ardından programın yönetmeni Ahmet Zafer Demirci ile yolların apar topar ayrıldığı öğrenildi.

"SEKTÖR KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

Kovulma kararı sonrası sessizliğini bozan yönetmen Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tartışmaların fitilini ateşledi. Ayrılığın perde arkasında yaşanan gerginliği ima eden Demirci, "An itibariyle Beyaz'la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor" ifadeleriyle zehir zemberek bir veda gerçekleştirdi. Beyazıt Öztürk cephesinden ise yaşanan bu "yaprak dökümü" ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.