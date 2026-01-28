Turizm başkenti Alanya’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, sektörün dijital kanadında bomba bir gelişme yaşandı. Milyonlarca yerli ve yabancı turistin otel rezervasyonu için kullandığı Türkiye'nin en köklü online seyahat platformlarından biri, rekor bir rakamla satıldı. Borsadaki agresif yükselişiyle tanınan Tera Yatırım Teknoloji Holding, turizm pastasındaki payını dev bir hamleyle büyüttü.

70 MİLYON EURO'LUK DEV OPERASYON

Sektör kulislerinde bir süredir konuşulan satın alma, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile resmileşti. Tera Yatırım, Tatilsepeti.com’un çatı şirketi DLT Turizm’in hisselerinin tamamını (%100) bünyesine kattı. Anlaşmanın mali boyutu ise dudak uçuklattı: Tam 70 milyon Euro. Türk Lirası karşılığı yaklaşık 3,7 milyar lirayı bulan bu dev operasyon, online turizm pazarındaki dengeleri değiştirecek nitelikte.

LİSE SIRALARINDAN MİLYARLIK İMPARATORLUĞA

Satışın finansal büyüklüğü kadar, platformun kuruluş hikayesi de dikkat çekiyor. Bugün Alanya’dan Bodrum’a binlerce otelin vitrini olan site, aslında bir lise hayaliyle başladı. 1996 yılında Galatasaray Lisesi öğrencisi olan üç arkadaşın, "daha iyi okul gezisi yapabiliriz" diyerek Uludağ turlarıyla başlattığı girişim, 2002’de şirketleşerek dev bir markaya dönüştü. "Daltons" adıyla yola çıkan ekip, yarattıkları markayı bugün teknoloji devine teslim ederek tarihi bir satışa imza attı. Alanya turizmini de yakından ilgilendiren bu el değiştirmenin, otelcilerle olan iş birliklerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.