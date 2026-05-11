Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş yönetimi, orta saha arayışlarında rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlı ekibin, bonservisi Almanya temsilcisi Bayern Münih'te bulunan ve Premier Lig ekibi Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Joao Palhinha'yı gündemine aldığı bildirildi. Ulusal spor basınında yayımlanan haberlere göre, teknik direktör Sergen Yalçın 30 yaşındaki Portekizli oyuncu için yönetime olumlu rapor sundu.

TOTTENHAM'IN KÜME DÜŞME İHTİMALİ BEKLENİYOR

Transferin gerçekleşmesi, Ada ekibinin ligdeki durumuna ve sözleşme şartlarına bağlı bulunuyor. Tottenham'ın Palhinha için 25 milyon Euro bedelli satın alma opsiyonu mevcut. Ancak Premier Lig'de zorlu bir süreçten geçen ve küme düşme hattına yakın seyreden Londra temsilcisinin alt lige düşmesi halinde bu maliyetli opsiyonu kullanması öngörülmüyor. Beşiktaş yönetimi, İngiliz kulübünün vereceği nihai kararı bekleyerek olası bir fırsat transferi için süreci yakından takip ediyor.

KARİYERİNDE 81 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Kariyeri boyunca Sporting, Fulham, Bayern Münih ve Tottenham formalarını giyen tecrübeli ön libero için bugüne dek kulüpler tarafından toplam 81 milyon Euro bonservis harcaması yapıldı. Bir dönem piyasa değeri 60 milyon Euro seviyelerine ulaşan oyuncu, bu sezon Tottenham formasıyla sahaya çıktığı 42 resmi karşılaşmada 6 gol ve 3 asist üreterek fiziksel gücünün yanında skora da katkı sağladı.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLARIN GÖZÜ TRANSFERDE

Süper Lig devlerinin yaz dönemi kadro yapılanmaları, Alanya'daki geniş futbolsever kitlesi tarafından muhtemel yansımalarıyla dikkatle izleniyor. Özellikle ilçedeki turistik işletmelerde ve spor kafelerinde maçları yoğun ilgi gören Beşiktaş'ın, orta sahaya yapmayı planladığı lider oyuncu takviyesi yerel kamuoyunun da gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlıların Palhinha konusundaki resmi adımlarının, İngiltere Premier Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.