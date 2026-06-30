Darius Karutasu Kimdir?

Darius Karutasu, 2009 doğumlu Rumen asıllı Türk basketbolcudur. Küçük yaşlardan itibaren basketbol oynayan Karutasu, gelişimini Anadolu Efes altyapısında sürdürdü. Sahadaki çok yönlü oyun yapısı, atletizmi ve basketbol zekâsıyla kısa sürede Türk basketbolunun gelecek vadeden oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Darius Karutasu Nereli?

Darius Karutasu, Rumen asıllıdır. Ailesi, ablası Alexia Karutasu'nun 2018 yılında VakıfBank'a transfer olmasının ardından Türkiye'ye yerleşti. Daha sonra Türk vatandaşlığına geçen genç basketbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Kaç Yaşında?

2009 doğumlu olan Darius Karutasu, 2026 yılı itibarıyla 17 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği performansla basketbol otoritelerinin beğenisini topluyor.

Boyu Kaç?

Darius Karutasu'nun boyu yaklaşık 2.01 metre olarak biliniyor. Uzun boyu ve geniş kulaç açıklığı sayesinde hem savunmada hem de hücumda önemli avantaj sağlayan genç oyuncu, guard ve forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Hangi Takımda Oynuyor?

Darius Karutasu, Anadolu Efes forması giyiyor. Uzun yıllar altyapıda forma giyen genç oyuncu, Ocak 2026'da Anadolu Efes A Takımı kadrosuna yükselerek profesyonel kariyerinde önemli bir adım attı.

Basketbol Gençler Ligi'nde MVP Oldu

Karutasu, Anadolu Efes formasıyla mücadele ettiği Basketbol Gençler Ligi (BGL) Final Four organizasyonunda gösterdiği performansla En Değerli Oyuncu (MVP) seçildi. Bu başarı, genç oyuncunun Türk basketbolunun en önemli yeteneklerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Milli Takımın Yıldızlarından Biri

Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Ay-Yıldızlı formayı giymeye başlayan Darius Karutasu, Türkiye U17 Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Genç basketbolcu, FIBA U17 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda karşısında kaydettiği 37 sayı, 11 ribaund ve 3 top çalma ile turnuvanın en dikkat çeken performanslarından birine imza attı. Bu performansıyla yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası basketbol çevrelerinde de adından söz ettirmeyi başardı.

Oyun Tarzı

Darius Karutasu, modern basketbolun gerektirdiği birçok özelliği aynı anda taşıyan çok yönlü bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Güçlü savunması ve blok tehdidi

Etkili ribaund katkısı

Dış şut isabeti

Boyalı alanda bitiriciliği

Yüksek basketbol zekâsı ve oyun görüşü

bu özellikleri sayesinde geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Alexia Karutasu'nun Kardeşi

Darius Karutasu, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Alexia Karutasu'nun kardeşi olarak da tanınıyor.

Ailenin Türkiye macerası, Alexia Karutasu'nun VakıfBank'a transfer olmasıyla başladı. Sporcu bir ailede yetişen iki kardeş, farklı branşlarda Türk sporuna önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Alexia'nın voleyboldaki başarıları, Darius'un basketbol kariyerinde önemli bir motivasyon kaynağı olarak gösteriliyor.

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Anadolu Efes ve Türkiye U17 Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkat çeken Darius Karutasu, Türk basketbolunun gelecekte en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.