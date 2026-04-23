İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon Gyu-Oh.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, İbrahim, Fatih, Ümit, Maestro, Janvier, Hadergjonaj, Duarte, Hwang Ui-Jo, Güven.

CANLI ANLATIM

51' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu El Bila Toure vuruşunu yaptı. Defansa da çarpan top kornere çıktı.

51' Alanyaspor ikinci yarıda vıtes arttırmak istiyor.

49' Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Maestro rakibinden kurtularak ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına ykın yerden Ruan'ın kaleyi yokladığı şutta top önce Emirhan'a çarptı, ardından Ersin'de kaldı.

48' Alanyaspor'da Hwang'ın sağ çaprazdan şutu kalenin hemen yanından auta çıktı.

47' Beşiktaş atağında Orkun Kökçü topu El Bilal Toure'ye bıraktı. El Bilal Toure'nin sol taraftan vuruşu kaleci Ertuğrul için kolay bir top oldu.

46' Alanyaspor'da ikinci yarı Güven Yalçın'ın yerine Mounie oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı Beşiktaş'ın vuruşu ile başladı.

45' İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Alanyaspor

45' İlk yarının sonuna 1 dakika daha eklendi.

44' Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Hwang topu gerideki Hadergjonaj'a çevirdi. Hadergjonaj'ın şutunu Ersin Destanoğlu direk dibinde topu kornere çeldi.

43' Beşiktaş kendi yarı alanında pas yapıyor.

40' Alanyaspor ilk yarı bitmeden gol bulmak için baskı kurdu.

38' KAÇTI! Beşiktaş'ın etkili geldiği atakta Orkun Kökçü topu Olaitan'a verdi. Defansta boşluk bulmak için topu süren Olaitan, vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

36' Organize gelişen Alanyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşan İbrahim kaleyi yokladı. Bu pozisyonda kaleci Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı.

34' Hyeon gyu Oh, Olaitan'ın pasında sol çaprazda kaleyi yokladı. Fatih'e çarpan top kornere çıktı.

32' KAÇTI! Beşiktaş atağında Cerny sol tarafta pasını Olaitan'a aktardı. Ceza sahası içine doğru ortasını yapan Olaitan'ın pasında Oh yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Top uzak direğin hemen yanından dışarıya çıktı.

31' Yine sol kanattan Hadergjonaj'ın ortasını son anda Agbadou araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

29' Orkun'un ara pasında defans arkasına sarkan Oh'dan önce kaleci Ertuğrul kalesini terk etti ve topu uzaklaştırdı. Sonrasında bu pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

28' Seri paslarla defansta boşluk bulmaya çalışan Beşiktaş'ta son olarak Cerny sol kanatta topu kontrol edemedi ve top taca çıktı.

25' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oh topu Orkun'a, Orkun Olaitan'a, Olaitan'da Rıdvan'a gönderdi. Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutu yandan dışarıya çıktı.

24' Alanyaspor, Beşiktaş'ın golünü en hızlı şekilde cevap vermek için baskı kurmaya çalışıyor.

22' Agbadou'nun pasında topu iyi kontrol eden El Bilal Toure, topu ayağından açınca top Ertuğrul'da kaldı.

22' Beşiktaş ikinci golü bulmak için baskısını arttırdı.

19' El Bilal Toure'nin golünü; 23 Nisan dolayısı ile küçük bir taraftar anons etti.

17' GOL Beşiktaş 1-0 Alanyaspor / El Bilal Toure

17' Seri paslaşmalar ile gelen Beşiktaş'ta Oh'un pasında Cerny topla buluştu. Cerny'ninde Murillo'ya aktardığı topu Murillo ceza sahası içine servis etti. El Bilal Toure'nin sert şutunda Ertuğrul'un müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu.

16' Güven'in pası ile sol tarafta topla buluşan İbrahim Kaya'Nın ortasını Agbadou kesti. Beşiktaş atağı seyredeceğiz.

12' Alanyaspor atağında Maestro'nun pasıyla sağ tarafta topla buluşan Hadergjonaj topu soluna çekti ve ortasını yaptı. Bu topa Murillo kafası ile karşıladı.

11' Kullanılan kornerde Ümit'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

10' Alanyaspor'da Hadergjonaj'ın sağ taraftan içeriye çevirdiği topa son anda Emirhan araya girdi ve topu kornere attı.

9' Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Ruan'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Hwang, tam kaleyi yoklamak üzere iken Emirhan araya girdi.

8' Alanyaspor'da Hwang'ın sağ kanattan içeriye kestiği ortayı son anda Agbadou ayağını soktu ve topun Güven Yalçın'a geçmesini engelledi.

6' Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin indirdiği topa Hyeon Gyu Oh çok uzaklardan kaleyi yokladı ancak çerçeveyi tutturamadı.

4' Mücadele iki takım içinde yüksek tempo ile başladı.

3' Alanyaspor'da Janvier'in kullandığı serbest vuruşu defansta El Bilal Toure uzaklaştırdı.

2' Beşiktaş ayağa seri paslaşmalarla maça başladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Maça Alanyaspor başladı.