Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yer alan Aktur Park'ın 2026 yılı fiyat tarifesi ve çalışma saatleri netlik kazandı. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, 5M Migros AVM karşısında hizmet veren eğlence merkezine girişler bu yıl da ücretsiz olarak sağlanıyor. Ziyaretçiler sadece kullanmak istedikleri oyuncaklar için ödeme yapıyor.

Park içindeki oyuncakların kullanım ücretleri 100 TL ile 250 TL arasında değişiklik gösteriyor. En yüksek fiyatlı ünite olan yetişkin Go-Kart'ı 300 TL, çocuk Go-Kart'ı ise 250 TL olarak belirlendi. Ödemeler, gişelerden 20 TL depozito karşılığında alınan ve bakiye yüklenebilen Aktur Park kartları üzerinden gerçekleştiriliyor.

HEART OF ANTALYA BİLET FİYATI NE KADAR?

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ikinci büyük dönme dolabı unvanını taşıyan 90 metre yüksekliğindeki 'Heart of Antalya' ziyaretçilerden ilgi görmeye devam ediyor. 400 ton ağırlığındaki dönme dolaba biniş ücreti standart kabinler için 250 TL, VIP kabinler için ise 1.500 TL olarak uygulanıyor.

ZİYARETÇİLER İÇİN OTOPARK VE ULAŞIM TAVSİYELERİ NELER?

Haftanın her günü 17.00 ile 02.00 saatleri arasında açık olan parka özel aracıyla gidecek ziyaretçiler için otopark ücreti 200 TL olarak belirlendi. Bütçesini optimize etmek isteyen aileler, parkın hemen karşısında bulunan alışveriş merkezinin otoparkını kullanarak yaklaşık beş dakikalık bir yürüyüşle alana ulaşma alternatifini değerlendirebiliyor.

Tesis genelinde oyuncaklar için standart bir yaş sınırı bulunmuyor. Ancak yüksek hız ve heyecan içeren bazı özel ünitelere 6 yaşından küçük çocukların binmesine izin verilmiyor. Ziyaretçilerin güvenliği için yaş ve boy sınırlarına dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.