Küresel altın piyasası, üç günlük geri çekilmenin ardından 3 Eylül Perşembe günü yeniden yükselişe geçti. ABD dolarındaki zayıflama ve ABD Hazine tahvili getirilerinin son dönemde gördüğü yüksek seviyelerden gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan altına destek verdi. Uluslararası piyasalarda ons altın yeniden 4 bin 400 doların üzerine çıkarken, gün içinde fiyat hareketliliği hızlandı.

ALTINDA YÖNÜ DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ BELİRLİYOR

Altının küresel piyasalardaki fiyatlamasında doların seyri ve ABD tahvil getirileri temel göstergeler arasında bulunuyor. Altın uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlandığı için doların değer kaybetmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından değerli metali görece daha erişilebilir hale getirebiliyor. Tahvil getirilerinin gerilemesi ise faiz getirisi sağlamayan altını alternatif yatırım araçları karşısında destekleyebiliyor.

3 Eylül itibarıyla piyasalarda ons altın yaklaşık 4 bin 428 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisindeki işlemlerde farklı piyasa ve veri sağlayıcılarında fiyatların değişebilmesi nedeniyle ons altında anlık rakamlar arasında küçük farklılıklar görülebiliyor. Altının önceki işlem gününde yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gelen toparlanma da piyasalardaki oynaklığın yüksek kaldığını gösteriyor.

ABD İSTİHDAM VERİSİ ALTIN İÇİN KRİTİK

Yatırımcıların odağında ABD'den gelecek istihdam verileri bulunuyor. İstihdam piyasasının gücüne ilişkin göstergeler, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik beklentileri değiştirebildiği için altın fiyatlarında da hızlı hareketlere neden olabiliyor. Beklentilerin altında kalan istihdam verileri faiz artışı ihtimalinin zayıflamasına, dolar ve tahvil getirilerinin gerilemesine yol açması halinde altını destekleyebilir. Güçlü verilerde ise bunun tersi bir fiyatlama görülebilir.

TÜRKİYE'DE GRAM ALTIN NASIL FİYATLANIYOR?

Türkiye'deki altın yatırımcısı açısından yalnızca ons fiyatının takip edilmesi yeterli olmuyor. Gram altının TL cinsinden değeri temel olarak uluslararası ons altın fiyatı ile dolar/TL kurundaki hareketlerin birleşiminden etkileniyor. Bu nedenle küresel piyasalarda ons altın gerilese bile döviz kurundaki yükseliş iç piyasadaki düşüşü sınırlayabilir; ons ve kurun aynı yönde yükselmesi ise gram altındaki hareketi güçlendirebilir.

Fiziki altın piyasasında ayrıca kuyumcu ve kurumlar arasındaki alış-satış makası, ürünün türü, işçilik ve piyasa koşulları nedeniyle ekran fiyatları ile tüketicinin karşılaştığı fiyat arasında farklılık oluşabiliyor. Özellikle hızlı fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerde alış ve satış arasındaki farkın genişleyebilmesi nedeniyle yatırımcıların işlem öncesinde güncel alış ve satış fiyatlarını ayrı ayrı kontrol etmesi önem taşıyor.

3 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

3 Eylül 2026 Perşembe günü kaynakta yer alan satış fiyatlarına göre çeyrek altın 11.243 TL, yarım altın 22.457 TL, tam altın 44.210,63 TL seviyesinde bulunuyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44.767 TL, gremse altının satış fiyatı ise 110.865,62 TL olarak belirtiliyor. Ons altın tarafında satış fiyatı 4.428,04 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Altın fiyatları merkez bankalarının faiz kararları, enflasyon beklentileri, doların yönü, tahvil getirileri, jeopolitik gelişmeler ve güvenli liman talebi gibi çok sayıda değişkenden etkilenebiliyor. Kısa sürede sert fiyat değişimleri yaşanabildiğinden yalnızca tek bir ekonomik veri veya günlük fiyat hareketi üzerinden karar verilmesi risk oluşturabiliyor. Fiziki altın alımında alış-satış farkının ve varsa işçilik maliyetinin, finansal ürünlerde ise işlem koşulları ve maliyetlerin dikkate alınması gerekiyor.

ABD istihdam verileri ve bunların para politikasına ilişkin beklentilere etkisi, kısa vadede altın piyasasının ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Dolar ve tahvil getirilerindeki yeni hareketler de hem ons altın hem Türkiye'deki altın fiyatları açısından yakından izlenecek. Haberde yer alan fiyat ve piyasa bilgileri bilgilendirme amaçlı olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor.