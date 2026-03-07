Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran’ın Ramazan ayında Kudüs’e füze saldırısı gerçekleştirdiği iddia edilirken, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

KUDÜS VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada, Kudüs’ün üç büyük din için kutsal bir şehir olduğuna vurgu yapıldı. Bakanlık mesajında, “İran’daki molla rejimi, mübarek Ramazan ayı boyunca Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal olan Kudüs’e füze atıyor” ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Paylaşım kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı açıklamanın ardından İran-İsrail gerilimi ve bölgedeki savaş ihtimaline dair yorumlar yaptı.

Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, uzmanlar Orta Doğu’daki bu tür açıklamaların ve karşılıklı suçlamaların gerilimi daha da artırabileceğine dikkat çekiyor.

Şimdilik sahadan gelen bilgiler sınırlı. Ama şu kesin: bölgede tansiyon oldukça yüksek.

Bir diplomatın sözleri kulislerde konuşuluyor: “Bu iş kolay kolay durmayacak.”

