Orta Doğu’da tırmanan gerilim enerji piyasalarını doğrudan etkiledi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükselirken, petrol fiyatları da sert şekilde artış gösterdi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye’de motorin ve benzin fiyatlarına yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı.

Özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı sonrası bölgede yoğun gemi trafiği oluştu. Enerji tedarikinde aksama yaşanabileceğine yönelik endişeler, küresel petrol piyasasında fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

BRENT PETROLDE SERT YÜKSELİŞ

Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Brent petrol haftayı yüzde 8,93 artışla 93,04 dolar seviyesinde kapattı. Haftalık bazda ise yüzde 28,37’lik yükseliş kaydedildi. Bu artış, Nisan 2020’den bu yana görülen en güçlü haftalık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Enerji fiyatlarındaki bu sert yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaş üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla Hazine eşel mobil sistemini devreye aldı. Bu uygulama kapsamında zamların önemli bir bölümü ÖTV üzerinden karşılanıyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre akaryakıttaki fiyat artışının yaklaşık yüzde 75’lik kısmı ÖTV’den karşılanarak pompa fiyatlarına daha sınırlı yansıtılıyor.

SALI GÜNÜ ZAM BEKLENİYOR

Enerji piyasasını yakından takip eden gazeteci Olcay Aydilek, akaryakıta yeni bir zam beklendiğini duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre Salı günü itibarıyla motorin ve benzin fiyatlarında artış bekleniyor.

Buna göre motorine 2,14 TL, benzine ise 1,54 TL zam öngörülüyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın pompa fiyatlarına motorinde 53 kuruş, benzinde ise 39 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, özellikle ulaşım maliyetleri ve genel enflasyon üzerinde etkili olduğu için araç sahipleri ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.