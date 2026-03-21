Liverpool ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlık, sarı-kırmızılı ekipte kısa süreli endişe yarattı. Mücadele sırasında parmağından ciddi şekilde yaralanan Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang’ın parmağının kopma riski taşıyacak kadar ağır bir darbe aldığı belirtildi.

Sakatlığın ardından gözler Lang’ın sağlık durumuna çevrilirken, Hollandalı yıldız için sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Noa Lang’ın milli takımdan davet aldığı öğrenildi.

Alanya’da da futbolseverlerin yakından takip ettiği bu gelişme, hem Galatasaray cephesinde hem de milli takım sürecinde oyuncunun durumunun nasıl yönetileceği sorusunu gündeme taşıdı.