Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ilçede yeni bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen noktalara baskın düzenlendi.
Gerçekleştirilen aramalarda toplam 745 gram kubar esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini aktardı.
BÖLGEDE DENETİMLER SIKLAŞTI MI?
Bölgede artan hareketlilikle birlikte, kolluk kuvvetlerinin uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerine hız verdiği biliniyor. Özellikle jandarma sorumluluk alanlarında yapılan istihbari çalışmalar, suç unsurlarının kaynağında kurutulması adına aralıksız devam ediyor.