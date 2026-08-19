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Bölgede artan hareketlilikle birlikte, kolluk kuvvetlerinin uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerine hız verdiği biliniyor. Özellikle jandarma sorumluluk alanlarında yapılan istihbari çalışmalar, suç unsurlarının kaynağında kurutulması adına aralıksız devam ediyor.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini aktardı.

Gerçekleştirilen aramalarda toplam 745 gram kubar esrar ile 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ilçede yeni bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen noktalara baskın düzenlendi.

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