Alanya’da nostalji dolu açık hava sineması akşamları yeniden başlıyor. Yeşilçam Açıkhava Sineması’nın ilk gösteriminde, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından “Neşeli Günler” izleyiciyle buluşacak.
Gösterim, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Karayolları karşısında bulunan Başkanlar Parkı’nda gerçekleştirilecek. Yeşilçam’ın sevilen klasiklerinden “Neşeli Günler”, yıldızların altında kurulacak beyaz perdede sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
Aileleri ve sevdikleriyle keyifli bir yaz akşamı geçirmek isteyen vatandaşlar, açık havada sinema deneyimi yaşarken Türk sinemasının hafızalara kazınan hikâyelerinden birini yeniden izleme fırsatı bulacak.
Muhabir: Gülser YİĞİT