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Aileleri ve sevdikleriyle keyifli bir yaz akşamı geçirmek isteyen vatandaşlar, açık havada sinema deneyimi yaşarken Türk sinemasının hafızalara kazınan hikâyelerinden birini yeniden izleme fırsatı bulacak.

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