Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı belirtilen suç örgütüne ilişkin davada tahliye kararları yeni bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Mahkeme heyeti, dosyada yargılanan sanıklardan 33’ünün tahliyesine hükmetti. Ancak savcılık, bu tahliye kararlarına itiraz etti.

11 SANIK İÇİN YENİ KARAR

Savcılığın itirazı üzerine, tahliye edilen 33 sanıktan 11’i hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı verilen isimler arasında Barış Boyun’un eşi Ece Boyun da yer aldı.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dava süreci, tahliye kararlarının ardından gelen yakalama hamlesiyle birlikte Alanya’da da yakından takip edilen adli gündem başlıkları arasına girdi.