ALANYA Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin (ALGC) Anadolu, Ankara ve Antalya'dan belirlediği usta gazetecilerden oluşan jüri heyeti tarafından belirlenen Yazılı, Görsel ve İnternet medyası ödülleri sahiplerini buluyor. Alanya medyasının gurur gecesinde hem Alanya basınından, hem de ulusal medyadan başarılı gazeteciler,18 Eylül Cuma akşamı saat 19.30'da Seastar Butik Otel’de gerçekleşecek törenle ödüllerini alacaklar.

Gazeteciler, şehir protokolü, siyasetçiler ve şehir dışından konukların bir araya geleceği gecede, ödül töreninin ardından ünlü sanatçı Mithat Körler sahne alacak.

ALGC’DEN ÜNLÜ GAZETECİLERE ÖDÜL

ALGC 2025 Medya Başarı Ödülleri Töreni’nde televizyon gazeteciliğinin öne çıkan isimleri de ödüllerine kavuşacak. Sözcü TV programcısı İsmail Küçükkaya ‘Yılın Erkek Televizyon Gazetecisi’, 24 TV programcısı Özgenur Reyhan Güler ise ‘Yılın Kadın Televizyon Gazetecisi’ ödülünün sahibi olacak.

BAŞKAN KESEN’DEN TEŞEKKÜR

ALGC Başkanı Ferit Kesen, "Zor şartlar altında halkımızın Anayasal haber alma hakkına hizmet eden gazeteci arkadaşlarımızın emekleri ve başarılı eserlerinin ödüllendirileceği yarışmamızla, zaten başarılı olan Alanya basınımızı daha da başarılı olmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Şimdiden ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Yarışmaya katılan tüm meslektaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.