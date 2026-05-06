ALANYA'DA kültür ve sanat adına dikkat çeken bir etkinliğe daha imza atıldı. Alanya Belediyesi ile Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Alanya Ezgileri Konseri”, Alanya Kültür Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu gecede salonu dolduran vatandaşlar, unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı. Kültürel zenginliğin sahneye taşındığı konserde, Alanya’nın geçmişten günümüze uzanan türküleri, ağıtları ve yerel ezgileri seslendirildi. Dinleyiciler hem nostaljik hem de duygusal anlar yaşarken, sahnelenen zeybek gösterisi de büyük beğeni topladı. Program sonunda konuşan ALSAV Başkanı ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

ALANYA'DA KÜLTÜREL ANLAMDA BİR İLK

Alanya’nın yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılan türküleri, ağıtları ve unutulmaya yüz tutmuş ezgileri ilk kez kapsamlı bir sahne projesiyle dinleyiciyle buluştu. ALSAV öncülüğünde hayata geçirilen “Alanya Ezgileri” projesi, kentin müzikal hafızasını gün yüzüne çıkararak sanatseverlerle buluşturdu. Tarihten günümüze uzanan repertuvarda, Alanya’ya özgü türkülerin yanı sıra neredeyse unutulmaya yüz tutmuş ezgiler yeniden hayat buldu. Sadece bir konser olmanın ötesine geçen etkinlik, Alanya’nın kültürel mirasını koruma ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi. Yerel müziğin köklü geçmişini modern sahne diliyle harmanlayan proje, izleyicilere hem geçmişe yolculuk hem de kültürel farkındalık sundu.

Muhabir: Gülser YİĞİT