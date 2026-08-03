Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre; Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek amacıyla İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen 23 yaşındaki Matias Soule'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Arjantinli kanat oyuncusunun transferi için resmi temaslara başladı.

Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun onay verdiği belirtilen transfer sürecinde, oyuncunun mevcut U23 (+4) yabancı kuralı kontenjanına uyması belirleyici bir etken oldu.

ROMA'NIN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

İtalyan temsilcisi, geçtiğimiz sezon Juventus'tan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç yıldız için kapıyı 30 ila 35 milyon Euro seviyelerinden açıyor. Beşiktaş cephesi ise doğrudan satın alma yerine, sözleşmeye eklenecek zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinde duruyor. Siyah-beyazlı ekibin bu opsiyon için belirlediği üst limitin maksimum 20 milyon Euro olduğu kaydedildi.

U23 KONTENJANI TRANSFERDE NEDEN ÖNEMLİ?

Süper Lig kulüpleri, kadro mühendisliğini yaparken yaş sınırına uyan oyunculara tanınan ek kontenjanlardan faydalanarak ana yabancı sınırına takılmadan rotasyonlarını genişletebiliyor. Soule'nin yaş kriterini karşılaması, Beşiktaş'ın mevcut yabancı listesini daraltmadan hücum alternatiflerini artırmasına olanak tanıyacak bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor.

İki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki süreçte hız kazanması ve transferin kiralama şartları üzerinden resmiyet kazanıp kazanmayacağının netleşmesi bekleniyor.