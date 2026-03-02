Selçuklu medeniyetinin izlerini günümüze taşıyan ve Alanya’yı bir Selçuklu başkenti olarak taçlandıran bu tarihi bölgelerde gerçekleştirilen ziyarette; kültürel mirasın korunması, mevcut tarihi dokunun gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarılması ve alanda hayata geçirilebilecek yeni projeler ele alındı. Her bir yapının asırlık bir geçmişe tanıklık ettiğine dikkat çekilen incelemede, bölgenin tarihi kimliğini daha görünür kılacak çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu. Kaymakam Şakir Öner Öztürk’e ziyaret sırasında Müze Müdürü Seher Türkmen ile Tophane Mahalle Muhtarı İbrahim Yücel eşlik etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından, Alanya’nın kadim tarihini koruyarak güçlendirecek adımların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. (Şerife ÇOBAN)

