ALANYA Belediyesi'nin eski hizmet binasının yanında hafta sonunda gerçekleşen program, sahne alan sihirbazın gösterisiyle start aldı. Özellikle miniklerin nefeslerini tutarak izlediği şovda şaşkınlık ve heyecan bir aradaydı. Renkli numaralarla süslenen gösteri, çocuklardan büyük alkış aldı. Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olurken meydanda neşeli anlar yaşandı.

FASIL RÜZGARI ESTİ

Akşamın ilerleyen bölümünde sahneye çıkan Alanya Faslı Şahane Korosu, seslendirdiği birbirinden değerli eserlerle dinleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu. Türk musikisinin seçkin parçaları meydanı dolduran kalabalık tarafından ilgiyle takip edildi. Performanslarıyla büyük beğeni toplayan koro, gece sonunda ayakta alkışlandı.

HACİVAT-KARAGÖZ İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikler kapsamında sahnelenen Karagöz ve Hacivat Kukla Gösterisi ise özellikle çocukların favorisi oldu. Geleneksel gölge oyununun eğlenceli diyalogları meydanı dolduran yüzlerde tebessüme dönüştü. Kültürümüzün neşesi, Ramazan akşamına ayrı bir renk kattı.

ŞİİR TADINDA DUYGUSAL ANLAR

Programın finalinde Yazar Senai Demirci, "Şiir Tadında" adlı sunumuyla sahne aldı. Kendi eserlerinden bölümler seslendiren Demirci, izleyicilere hem düşündüren hem de duygulandıran anlar yaşattı. Alkışlar eşliğinde sona eren gece, Ramazan'ın manevi atmosferini sanatla buluşturdu. Ramazan Akşamları etkinlikleri önümüzdeki günlerde de farklı programlarla Alanyalılarla buluşmaya devam edecek. Cemali AYDINOĞLU