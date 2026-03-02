Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, Alanya’daki okullarda eğitim gören binlerce öğrenci ve veli için büyük bir müjdeyi beraberinde getirdi. Milyonların merakla beklediği ikinci ara tatil tarihlerinin Ramazan Bayramı ile kesişmesi, ortaya kesintisiz 9 günlük bir tatil çıkardı. Özellikle iç turizmde ve yerel ekonomide hareketlilik bekleyen Alanya sektörü için de bu uzun mola dikkat çeken bir fırsat barındırıyor.

DERS ZİLİ 9 GÜNLÜĞÜNE SUSACAK

Takvime göre, 13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte Alanya'da ve tüm yurtta öğrenciler için uzun bir dinlenme süreci resmen başlayacak. 16 Mart 2026 Pazartesi günü start alacak olan ikinci ara tatil periyodu, 20 Mart 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Hafta sonları da sürece dahil edildiğinde öğrencilere tam 9 günlük bir nefes alma imkanı sunan takvimin ardından, okullara dönüş tarihi 23 Mart 2026 Pazartesi olarak belirlendi. (Haber MERKEZİ)

