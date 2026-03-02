Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile başlatılan çalışma kapsamında doğaya gelişigüzel atılan araç lastiklerini topluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya’nın 102 mahallesinde boş alanlara, ormana ve yol kenarlarına düzensiz bir şekilde atılan araç lastiklerini topluyor.

30 TIR LASTİK TOPLANDI

Hem doğaya zarar veren hem görüntü kirliliğinin yanı sıra yağışlı havalarda içine biriken su nedeniyle sinek ve haşerelerin üreme alanı haline gelen atık lastikler, ekipler tarafından alınıyor. Araçlarla taşınarak belirlenen noktalarda istiflenen atık lastikler daha sonra geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. 2025 yılında 5 TIR, son 6 yılda yapılan çalışmalarla ise toplam 30 TIR atık lastik toplandı.

Kaynak: DHA