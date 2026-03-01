İnşaat sektöründeki hareketliliğin zirveye ulaştığı Alanya'da, cadde ve sokakları toza dumana katan hafriyat kamyonları mercek altına alındı. Trafik güvenliğini hiçe sayan ve kentin turistik imajına gölge düşüren döküntülere karşı ekipler düğmeye bastı. Ana arterlerde eş zamanlı başlatılan şok uygulamalarla, kuralları ihlal eden ağır vasıtalar tek tek durduruluyor.

BRANDA TAKMAYANA AĞIR FATURA

Denetimlerin bir numaralı gündem maddesi araç kasalarının üzerini örtme zorunluluğu oldu. Taşıdığı yükü branda ile kapatmayan sürücüler trafik ekiplerinin radarından kaçamadı. Kural tanımaz şoförlere en üst sınırdan para cezası kesilirken, yollara dökülen her moloz yığını için de ayrıca temizlik bedeli ve ekstra yasal yaptırımlar uygulanıyor.

15 MAYIS ÖNCESİ KRİTİK ALARM

Turizm sezonunun ayak sesleriyle birlikte 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan inşaat yasağı, firmaların taşıma telaşını iki katına çıkardı. Artan bu trafik yoğunluğunda ihlallerin de tırmanması üzerine; özellikle sahil şeridi ve yeni çevre yolu üzerinde kritik denetim noktaları oluşturuldu. Yetkililer, kentin pırıl pırıl yollarını kirleten hiçbir araca müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille vurguladı.

VATANDAŞ KAMERASI DEVREDE

Tehlike saçan kamyonlara karşı Alanya halkı da sürece dahil olarak adeta birer fahri müfettiş görevi üstlendi. Seyir halindeyken yola malzeme döken veya brandasız ilerleyen ağır vasıtaları cep telefonlarıyla fotoğraflayan vatandaşlar, bu kanıtları anında Belediye Çözüm Merkezi’ne aktarıyor. Plaka üzerinden yapılan anlık incelemelerin ardından, ihbarda bulunulan kural tanımaz araç sahiplerine hızla cezai işlem tatbik ediliyor.