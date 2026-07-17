İZMİR'in Balçova ilçesinde meydana gelen iş kazası faciaya ramak kala atlatıldı. Bir apartmanın dış cephe onarımını yapan kardeş üç işçi, üzerinde çalıştıkları asma iskelenin aniden devrilmesi sonucu metrelerce yükseklikten zemine düştü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Korutürk Mahallesi Kardelen Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış cephe tadilatı yapan kardeş oldukları öğrenilen D.K., İ.K. ve V.K., asma iskele üzerinde çalıştıkları sırada iskele henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Çevredekiler yardıma koştu

İskelenin çökmesiyle birlikte üç kardeş işçi metrelerce yükseklikten yere düşerken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan üç kardeş tedavi altına alındı.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, iskelenin neden devrildiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İş güvenliği tedbirlerinin yeterliliği ve iskelenin teknik durumu da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan üç işçinin sağlık durumlarının takip edildiğini belirtirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.