DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Şiddetli çarpışma sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara yönünde seyir halinde olan Ö.Ö. yönetimindeki 54 PH 528 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücü araçta sıkıştı

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücü Ö.Ö. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü titiz bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Ö.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.T. ve H.T.'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan sürücü Ö.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer iki yaralının tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hasar gören otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.