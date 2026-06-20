Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, ekonomik kriz dönemlerinde tüketicilerin harcama alışkanlıkları köklü bir değişime uğruyor. Son 20 yıllık tüketim verilerinin incelendiği çalışmada, ekonomik daralma süreçlerinde bireylerin elektronik, mobilya ve hobi harcamalarını kestiği aktarıldı. Buna karşılık, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine yönelik bütçe ayrımında belirgin bir yükseliş yaşandığı tespit edildi. Ekonomi literatüründe "Ruj Etkisi" (Lipstick Effect) olarak bilinen bu durum, belirsizlik ortamlarında bütçelerin nasıl yeniden şekillendiğini gözler önüne seriyor.

RUJ ETKİSİ NEDİR VE NASIL TEST EDİLDİ?

Akademisyenler, kriz dönemlerinde kadınların lüks tüketim yerine dış görünümü güçlendiren daha ulaşılabilir harcamalara yönelmesi teorisini laboratuvar ortamında test etti. Deney kapsamında katılımcılara ekonomik durgunluk ve kriz haberleri okutuldu. Ardından farklı ürün kategorilerindeki satın alma eğilimleri ölçüldü. Çıkan sonuçlara göre, ekonomik durgunluk algısı ev eşyası gibi ürünlere olan talebi düşürürken, kozmetik ürünlerine yönelik ilgiyi artırdı. Araştırmacılar, bu eğilimin yalnızca kadın katılımcılarda anlamlı düzeyde yükseldiğini, erkeklerde ise benzer bir davranış kalıbı gözlenmediğini bildirdi.

KRİZ DÖNEMLERİNDE NEDEN LÜKS KOZMETİK TERCİH EDİLİYOR?

Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri, tüketicilerin kriz anlarında sadece ucuz alternatiflere yönelmemesi oldu. Deneylerde kadınların, düşük fiyatlı ürünlerden ziyade fiziksel görünümü daha fazla iyileştireceğine inandıkları premium kozmetik ürünlerine yüksek ilgi gösterdiği belirlendi. Uzmanlar, bu durumun basit bir "küçük lüks" arayışından öte stratejik bir tüketim davranışı olduğunu ifade ediyor. Psikolojik altyapıda ise kriz dönemlerinde ekonomik açıdan güçlü partnerlerin daha sınırlı hale geldiği düşüncesinin yattığı öne sürüldü.

GEÇMİŞ KRİZLERDE RUJ ETKİSİ NASIL GÖZLENDİ?

Ekonomi tarihindeki büyük dalgalanmalar, bu akademik bulguları destekleyen pratik örnekler barındırıyor. Özellikle 2008 küresel finans krizi ve yakın geçmişteki pandemi döneminde, dev perakende zincirleri genel satışlarda düşüş bildirirken önde gelen kozmetik markalarının satış hacimlerini koruduğu veya artırdığı kamuoyu verilerine yansımıştı. Sonuçlar, ekonomik belirsizlik dönemlerinde genel tüketim eğilimi zayıflasa da kozmetik ve bakım ürünlerinin farklı bir tüketim dinamiği izlediğini ortaya koyuyor.