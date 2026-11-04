Alanya'da otomobil, motosiklet ve ticari araç sahiplerini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni fiyat tarifesi 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) 7 Ekim 2026 tarihli ve 2026/30 sayılı genelgesine göre, trafik sigortasında azami primler yüzde 1 artırıldı. Ticari taksi, minibüs ve otobüslerde ise artış oranı yüzde 3 olarak belirlendi.

ALANYA'DA TRAFİK SİGORTASI NE KADAR OLDU?

Kasım 2026 tarifesinde Alanya'daki araç sahipleri için Antalya iline ait prim sınırları uygulanıyor. Hususi otomobillerde dördüncü basamak için hesaplanan azami prim 18 bin 391 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak bu tutar bütün sürücülerin aynı ücreti ödeyeceği anlamına gelmiyor. Poliçe bedeli aracın türüne, kullanım şekline, sürücünün hasar geçmişine ve sigorta şirketinin teklifine göre değişiyor.

SEDDK'nin 2026/30 sayılı genelgesi, Ekim ayında geçerli olan azami primlerin Kasım ayında yüzde 1 artırılmasını öngörüyor. Düzenleme, sigorta şirketlerinin uygulayabileceği tavan fiyatları değiştiriyor. Dolayısıyla her poliçeye otomatik olarak aynı tutarda zam yapılması söz konusu değil.

HASARLI SÜRÜCÜ İLE HASARSIZ SÜRÜCÜ ARASINDA BÜYÜK FARK

Zorunlu trafik sigortasında primleri belirleyen temel unsurlardan biri hasar basamağı. Sürücüler, sigorta geçmişlerine göre sıfırıncı basamaktan sekizinci basamağa kadar farklı risk gruplarında değerlendiriliyor. Yüksek risk grubunda bulunan sürücüler daha yüksek primlerle karşılaşırken, hasarsızlık geçmişi olumlu olan sürücüler daha düşük primlerden yararlanabiliyor.

Kasım 2026 tarifesinde İstanbul'da hususi otomobiller için sıfırıncı basamak azami prim 59 bin 678 TL, sekizinci basamak azami prim ise 9 bin 946 TL olarak hesaplandı. Dördüncü basamaktaki tavan prim 19 bin 893 TL oldu.

Bu rakamlar üzerinden yapılan karşılaştırmada İstanbul'daki en yüksek risk basamağının tavan primi, en düşük risk basamağının yaklaşık 6 katına ulaşıyor. Aradaki fark 49 bin 732 TL olarak hesaplanıyor.

Ankara'da aynı araç grubunda sıfırıncı basamak için 57 bin 989 TL, sekizinci basamak için 9 bin 665 TL; İzmir'de ise sırasıyla 56 bin 300 TL ve 9 bin 383 TL azami prim uygulanıyor.

ANTALYA İLE İSTANBUL ARASINDAKİ FARK ÖNE ÇIKTI

Kasım 2026 tarifesine ilişkin hesaplamalarda dördüncü basamaktaki hususi otomobiller için İstanbul'da 19 bin 893 TL, Ankara'da 19 bin 330 TL, İzmir'de 18 bin 767 TL ve Antalya'da 18 bin 391 TL azami prim görülüyor.

Buna göre aynı araç grubu ve hasar basamağında Antalya'nın tavan primi İstanbul'dan 1.502 TL, Ankara'dan 939 TL ve İzmir'den 376 TL daha düşük seviyede bulunuyor. Bu karşılaştırma, Alanya'daki araç sahiplerinin neden İstanbul için açıklanan fiyatları doğrudan esas almaması gerektiğini de ortaya koyuyor.

ALANYA'DAKİ TAKSİ VE TURİZM ARAÇLARINA DAHA YÜKSEK ZAM

SEDDK'nin 7 Ekim 2026 tarihli genelgesinde ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlar için farklı bir artış oranı belirlendi. Taksi, sürücü dahil 10-17 koltuklu minibüsler, 18-30 koltuklu otobüsler ve 31 veya daha fazla koltuklu otobüslerde genel artış oranına 2 puan eklendi.

Böylece bu araç gruplarındaki azami prim artışı yüzde 3'e ulaştı. Düzenleme, Alanya'da faaliyet gösteren ticari taksiler, turizm taşımacılığı yapan minibüsler ve yolcu otobüsleri açısından da önem taşıyor.

Kasım tarifesinde İstanbul'daki ticari taksiler için sıfırıncı basamak azami prim 183 bin 837 TL, sekizinci basamak azami prim ise 30 bin 640 TL olarak hesaplandı.

İstanbul'da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde sıfırıncı basamak azami prim 451 bin 644 TL'ye, sekizinci basamak azami prim ise 75 bin 274 TL'ye ulaştı. Bu tutarlar İstanbul tarifesine ait olup Alanya'daki ticari araçların doğrudan ödeyeceği primleri göstermiyor.

EKİM AYINDA YÜZDE 1,5 OLAN ARTIŞ KASIMDA YÜZDE 1'E İNDİ

SEDDK'nin 2026 yılı trafik sigortası genelgeleri karşılaştırıldığında, azami primlerdeki aylık artış oranının değiştiği görülüyor. Eylül 2026 döneminde genel artış yüzde 1,75, Ekim 2026 döneminde yüzde 1,5 olarak uygulanmıştı. Kasım ayında ise bu oran yüzde 1'e geriledi.

Ticari taksi ve genelgede belirtilen minibüs ile otobüs gruplarında Ekim ayında yüzde 3,5 olan toplam artış oranı, Kasım ayında yüzde 3'e düştü. Böylece prim tavanları yükselmeye devam etmesine rağmen aylık artış oranı önceki aya göre azaldı.

2026 YILINDA TRAFİK SİGORTASININ TEMİNATLARI DA ARTIRILDI

SEDDK'nin 29 Aralık 2025 tarihli resmî duyurusuna göre, 2026 yılında zorunlu trafik sigortasının teminat limitlerinde de değişikliğe gidildi. Maddi zararlar için belirlenen teminat tutarı 300 bin TL'den 400 bin TL'ye, bedeni zararlar için öngörülen tutar ise 2 milyon 700 bin TL'den 3 milyon 600 bin TL'ye yükseltildi.

Kurumun açıklamasında, artırılan teminat tutarlarının yürürlükteki sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmadan uygulanacağı belirtildi. Bu nedenle araç sahiplerinin poliçe primi ile sigortanın karşılayabileceği azami zarar tutarını birbirinden ayrı değerlendirmesi gerekiyor.

TRAFİK SİGORTASI YAPTIRMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANIYOR

Zorunlu trafik sigortası, motorlu araç işletenlerinin üçüncü kişilere verebileceği zararların poliçede belirlenen teminat sınırları içinde karşılanmasını amaçlıyor. Sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkarılması ise Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yaptırıma tabi tutuluyor.

Sigortasız olduğu tespit edilen araçlar, geçerli poliçe düzenleninceye kadar trafikten menedilebiliyor. Ayrıca sigortasız araçla kazaya karışılması durumunda, meydana gelen zararlardan dolayı araç işleteninin doğrudan mali sorumluluğu gündeme gelebiliyor.

Poliçenin süresinde yenilenmemesi, sigorta maliyetini de artırabiliyor. Gecikme nedeniyle uygulanabilecek prim artışları ve yeni poliçenin düzenleneceği tarihte geçerli tarife, araç sahiplerinin karşılaşacağı toplam maliyet açısından önem taşıyor.

ALANYA'DAKİ ARAÇ SAHİPLERİ NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kasım ayında trafik sigortasını yenileyecek Alanyalı sürücülerin öncelikle mevcut poliçelerinin bitiş tarihini ve hasar basamağını kontrol etmesi gerekiyor. Teklif alınırken Antalya ili için geçerli tarifenin, aracın kullanım türünün ve poliçede yer alan teminat bilgilerinin karşılaştırılması önem taşıyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin (SBM) trafik sigortası sorgulama hizmetleri üzerinden poliçe ve tarife bilgileri kontrol edilebiliyor. Araç sahipleri, farklı sigorta şirketlerinden teklif alarak kendilerine sunulan fiyatları karşılaştırabiliyor.

Kasım 2026 düzenlemesinin dayanağı, SEDDK'nin 2026/30 sayılı genelgesi. Güncel prim tavanları ve sigorta işlemlerine ilişkin resmî bilgilere SEDDK'nin seddk.gov.tr ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin sbm.org.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.