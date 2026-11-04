6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde inşa edilen kalıcı konut ve iş yerlerinin borçlandırılmasına ilişkin ödeme kolaylıkları açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 4 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı doğrultusunda afet konutlarında peşin ödeme yapan hak sahiplerine yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 indirim uygulanacağını duyurdu. İndirimden yararlanmak isteyenler için son tarih 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.

DEPREM KONUTLARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ NE KADAR?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasına göre, 6 Şubat depremlerinin ardından hak sahiplerine tahsis edilen kalıcı konutların borçlandırma bedellerinde peşin ödeme avantajı sağlanıyor. Konut borcunu belirlenen süre içerisinde tek seferde kapatmak isteyen hak sahiplerine yüzde 74 oranında indirim uygulanıyor.

Bu oran, borçlandırma kapsamında indirime esas alınan her 100 bin TL'nin 74 bin TL'sinin düşülmesi, kalan 26 bin TL'nin ödenmesi anlamına geliyor. Ancak hak sahiplerinin kesin ödeme tutarları, kendilerine bildirilen borçlandırma bedellerine göre değişiyor.

Örneğin indirime esas borcu 1 milyon TL olan bir konut için yüzde 74 indirim hesaplandığında 740 bin TL düşülüyor. Hak sahibinin ödeyeceği tutar 260 bin TL oluyor. Bu hesaplama yalnızca indirim oranının etkisini göstermek amacıyla hazırlanmış örnek olup bütün deprem konutlarının aynı bedelle borçlandırıldığı anlamına gelmiyor.

İŞ YERLERİNDE YÜZDE 48 İNDİRİM UYGULANACAK

Ödeme kolaylığı yalnızca konutlarla sınırlı değil. Deprem bölgesinde iş yerleri yıkılan ve hak sahipliği kapsamında yeni iş yeri tahsis edilen vatandaşlar için de peşin ödeme indirimi bulunuyor.

Bakan Çiftçi'nin 4 Kasım tarihli açıklamasında, iş yerlerine ilişkin borçlandırma bedellerinde yüzde 48 indirim uygulanacağı belirtildi. Böylece peşin ödeme seçeneğini değerlendiren iş yeri sahipleri, indirime esas borçlarının yüzde 52'sini ödeyerek borçlarını kapatabilecek.

Örneğin 1 milyon TL tutarındaki indirime esas iş yeri borcunda 480 bin TL indirim hesaplanıyor. Kalan ödeme tutarı 520 bin TL oluyor. Konutlar ile iş yerleri arasındaki indirim oranı farkı ise 26 puana ulaşıyor.

SON TARİH 31 ARALIK 2026

İçişleri Bakanlığının duyurduğu ödeme kolaylığında en önemli koşullardan biri süre sınırı. Peşin ödeme indiriminden yararlanmak isteyen hak sahipleri için 31 Aralık 2026 tarihi son gün olarak açıklandı.

4 Kasım 2026 itibarıyla son ödeme tarihine 57 gün bulunuyor. Bu nedenle peşin ödeme seçeneğini değerlendiren vatandaşların borçlandırma bilgilerini ve ödeme işlemlerine ilişkin resmî duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

Bakan Çiftçi'nin açıklamasında, son tarihin uzatılacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Hak sahiplerinin işlemlerini açıklanan takvime göre planlaması gerekiyor.

PEŞİN ÖDEME YAPAMAYANLARA 18 YIL VADE

Deprem konutlarının borcunu tek seferde kapatamayacak hak sahipleri için taksitli ödeme seçeneği de sunuluyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konutların teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 18 yıl vadeli ödeme imkânı sağlandığını açıkladı.

Buna göre hak sahipleri, konutlarını teslim aldıktan sonraki ilk 2 yıllık dönemde ödeme yapmadan borçlandırma sürecini sürdürebilecek. Açıklanan 18 yıllık toplam vadenin ilk 2 yılı ödemesiz dönem olarak değerlendiriliyor.

Ancak Bakanlığın 4 Kasım tarihli açıklamasında aylık taksit tutarları, ödeme planlarının ayrıntıları ve bütün hak sahipleri için geçerli tek bir borçlandırma bedeli belirtilmedi. Bu nedenle kişiye özel ödeme planlarının ilgili kurumların resmî bildirimlerinden öğrenilmesi gerekiyor.

İNDİRİMİN YASAL DAYANAĞI TBMM KAYITLARINDA

Deprem konutlarında peşin ödeme indirimi, yalnızca 4 Kasım'da duyurulan bir uygulama değil. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2026 yılına ait görüşme tutanaklarında da deprem konutları ve iş yerlerine yönelik indirim düzenlemesi yer alıyor.

TBMM tutanaklarında, ilgili yasal düzenlemenin 17'nci maddesi kapsamında deprem konutlarında yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 peşin ödeme indiriminin 2026 yılı sonuna kadar uygulanmasının öngörüldüğü belirtiliyor.

Böylece İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 4 Kasım'da açıkladığı oranlar ve son ödeme tarihi, TBMM'de daha önce görüşülen düzenlemeyle örtüşüyor. Bu bilgi, uygulamanın hukuki geçmişini ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

TBMM'DE DEPREM KONUTLARININ MALİYETİ TARTIŞILDI

TBMM'nin 2026 yılına ait görüşme tutanaklarında, deprem konutlarının borçlandırılması ve peşin ödeme indiriminin kamu maliyesine etkisi de gündeme geldi.

Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Meclis görüşmelerindeki konuşmasında, deprem konutlarından 20 yıl sonunda 594 milyar TL tahsilat hedeflendiğini, peşin ödeme seçeneğinde ise 152 milyar TL gelir öngörüldüğünü belirterek düzenlemeyi eleştirdi.

Erdem, depremzedelere yönelik konut politikasında daha kapsamlı destek sağlanması gerektiğini savundu. Söz konusu rakamlar milletvekilinin TBMM tutanaklarına geçen değerlendirmelerine dayanıyor; hak sahiplerinin bireysel borçlandırma tutarlarını göstermiyor.

ALANYA'DA YAŞAYAN DEPREMZEDELERİ DE İLGİLENDİRİYOR

6 Şubat depremlerinin ardından farklı illere yerleşen ve deprem bölgesindeki konut veya iş yerleri için hak sahipliği bulunan vatandaşlar açısından da ödeme takvimi önem taşıyor.

Alanya'da yaşayan ancak depremden etkilenen illerde AFAD hak sahipliği kapsamında kalıcı konut veya iş yeri tahsis edilen vatandaşlar da kendi borçlandırma durumlarına göre açıklanan ödeme seçeneklerini değerlendirebilecek.

Burada belirleyici unsur vatandaşın güncel ikamet adresi değil, deprem bölgesindeki afet konutu veya iş yeri için hak sahipliği ve borçlandırma durumudur. Uygulama, Alanya'daki bütün konut alıcılarına yönelik genel bir konut indirimi niteliği taşımıyor.

HAK SAHİPLERİ ÖDEME BİLGİLERİNİ NEREDEN ÖĞRENECEK?

Deprem konutları ve iş yerlerine ilişkin hak sahipliği ile borçlandırma işlemleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülüyor. Hak sahiplerinin ödeme yapmadan önce kendilerine bildirilen borç tutarını, indirim kapsamını ve ödeme yöntemini ilgili resmî birimlerden doğrulaması gerekiyor.

AFAD'ın resmî internet sitesi afad.gov.tr üzerinden yayımlanan duyurular ve ilgili il AFAD müdürlüklerinin bilgilendirmeleri takip edilebiliyor. Bakan Çiftçi'nin açıklamasında indirimli ödeme için kullanılacak özel bir başvuru bağlantısı veya banka hesap bilgisi paylaşılmadığından, doğrulanmamış ödeme yönlendirmelerine itibar edilmemesi önem taşıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasında İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığının depremden etkilenen vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek ödeme kolaylıklarının hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Peşin ödeme için açıklanan 31 Aralık 2026 tarihi yaklaşırken, hak sahiplerinin indirimli kapatma tutarı ile uzun vadeli ödeme planını karşılaştırarak karar vermesi gerekiyor.