Alanya'nın tanınmış turizmcilerinden ve siyasetçilerinden Mehmet Hacıkadiroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü öncesinde Alanya Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Hacıkadiroğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında belediyenin öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla geniş kapsamlı bir saygı yürüyüşü düzenlenmesini önerdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önerisini kamuoyuna duyuran Hacıkadiroğlu, Alanya'da milli bayramlarda gerçekleştirilen etkinliklerin benzerinin 10 Kasım'da da düzenlenebileceğini belirtti. Daha önce de aynı öneriyi gündeme getirdiğini ifade eden Hacıkadiroğlu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonları örnek gösterdi.

ALANYA BELEDİYESİ'NE 10 KASIM ÇAĞRISI

Mehmet Hacıkadiroğlu, sosyal medya paylaşımında Alanya Belediyesi'nin organizasyona öncülük etmesini isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Daha öncede yazdım. Muratpaşa Belediyesi'nin yaptığı gibi; milli bayramlarda mükemmel etkinlikler düzenlenirken, Alanya Belediyesi'nin öncülüğünde 10 Kasım tatilinde ATA'YA saygı yürüyüşü organize edelim."

Hacıkadiroğlu'nun önerisi, Atatürk'ü anma etkinliklerinin yalnızca resmi törenlerle sınırlı kalmaması ve vatandaşların da katılabileceği ortak bir yürüyüş düzenlenmesi üzerine şekillendi.

KENT KONSEYİ, SİVİL TOPLUM VE SİYASİ PARTİLERE DAVET

Hacıkadiroğlu, organizasyonun yalnızca Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi yerine kentteki farklı kurum ve kuruluşların iş birliğiyle hazırlanmasını istedi. Bu kapsamda Alanya Kent Konseyi'ni, sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partileri ortak hareket etmeye davet etti.

Öneriye göre farklı siyasi görüşlerden temsilciler ve vatandaşlar, Atatürk'ün anısına düzenlenecek yürüyüşte bir araya gelebilecek. Ancak yürüyüşün güzergâhı, başlangıç saati ve katılım koşullarına ilişkin henüz açıklanmış bir organizasyon programı bulunmuyor.

10 KASIM 2026 SALI GÜNÜNE DENK GELİYOR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetmesinin üzerinden bu yıl 88 yıl geçecek. Türkiye genelinde 10 Kasım 2026 Salı günü saat 09.05'te düzenlenecek törenlerle Atatürk anılacak.

Hacıkadiroğlu'nun paylaşımında geçen "10 Kasım tatili" ifadesinin aksine, 10 Kasım resmi tatil kapsamında bulunmuyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre bu tarihte genel tatil uygulanmıyor. Dolayısıyla kamu kurumlarında ve iş yerlerinde normal mesai düzeni devam edecek.

Alanya Belediyesi'nin resmi etkinlik takviminde ise 10 Kasım 2026 tarihinde devam edecek 21. Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu yer alıyor. Takvimde Hacıkadiroğlu'nun önerdiği saygı yürüyüşüne ilişkin ayrı bir etkinlik duyurusu bulunmuyor.

ALANYA'DA ORTAK ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK Mİ?

Hacıkadiroğlu'nun çağrısının ardından gözler Alanya Belediyesi, Alanya Kent Konseyi ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına çevrildi. Önerinin hayata geçirilmesi halinde yürüyüşün resmi anma törenleriyle uyumlu biçimde planlanması ve katılımcı kurumlar arasında organizasyon koordinasyonu sağlanması gerekecek.

Alanya'da iş dünyası ve siyaset çevrelerinde uzun yıllardır tanınan Mehmet Hacıkadiroğlu'nun gündeme taşıdığı öneriye ilişkin belediyeden veya davet edilen kuruluşlardan henüz doğrulanmış bir katılım kararı açıklanmadı. Saygı yürüyüşünün düzenlenip düzenlenmeyeceği, ilgili kurumların yapacağı değerlendirmelerin ardından netleşecek.