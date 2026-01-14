AK Parti’nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç, yıllardır süren sessizliği yargıya sitem ederek bozarken, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da ‘aile’ ve ‘veliaht’ kavramları üzerinden çok sert şerhler düştü.

10 YILDIR O TELEFONU BEKLİYORUM

Sözcü TV ekranlarında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile geçmişte yaşadığı ve kamuoyuna “parsel parsel” ifadesiyle kazınan tartışmayı yeniden alevlendirdi. Sözlerinin arkasında durduğunu net bir dille ifade eden Arınç, yargı mekanizmasının işleyişine dair eleştirilerde bulundu. Mansur Yavaş’ın sunduğu yolsuzluk dosyalarının akıbetini soran Arınç, “24 Mart 2015 tarihinden bu yana tam 10 yıl geçti. Bu süre zarfında tek bir savcı çıkıp da beni ifadeye çağırmadı. Bugün çağırsalar tereddütsüz giderim” diyerek yargıdaki sessizliğe dikkat çekti.

"BABADAN OĞULA GEÇİŞ BİZİM DOKUMUZA UYMAZ"

Siyaset arenasında sıkça konuşulan "Erdoğan sonrası ne olacak?" sorusuna ve aile üyelerinin (Bilal Erdoğan veya Selçuk Bayraktar) isimlerinin geçmesine de değinen deneyimli siyasetçi, Türkiye’nin yönetim geleneği ile diğer ülkeleri kıyasladı. Arınç, Azerbaycan örneğini vererek, "Burası ne Azerbaycan ne de Orta Doğu’daki diğer örnekler. Babadan oğula devredilen bir yönetim anlayışı Avrupa demokrasilerinde görülmez, Türkiye’de de halkta karşılık bulmaz" ifadelerini kullandı. Bu çıkış, Alanya’daki seçmen nezdinde de gelecek seçim senaryoları açısından önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

YENİ BİR 'KARDEŞİM' FORMÜLÜ MÜ GELİYOR?

Erdoğan’ın siyasi hamlelerini en iyi okuyan isimlerden biri olan Arınç, yaklaşan seçim süreçleri için 2007 yılındaki stratejiyi hatırlattı. O dönem Abdullah Gül için kullanılan "Kardeşim Abdullah" ifadesine atıfta bulunan Arınç, Erdoğan'ın seçim sath-ı mailine girildiğinde benzer bir sürpriz yaparak "Kardeşim falandır" diyebileceğini, bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ASKER SELAMINA SERT TEPKİ: UTANDIM

Siyasi partiler arasındaki geçişler ve rozet takma törenlerindeki manzaraları da eleştiren Arınç, İYİ Parti’den istifa edip AK Parti saflarına katılan İstanbul Milletvekili Hasan Utku Çakır’ın Cumhurbaşkanı’na asker selamı vermesini "şov" olarak nitelendirdi. Bu durumun kendisini mahcup ettiğini belirten Arınç, "Milletvekili onurlu durmalıdır. Bağırmak, selam durmak, yaltaklanmak (tabasbus) doğru değil" diyerek siyasi etikteki yozlaşmaya işaret etti. Arınç ayrıca, yüzde 1 oy oranına sahip partilerin ittifak sisteminde kilit rol oynamasının siyaseti kimliksizleştirdiğini savundu.