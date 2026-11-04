Alanya'da artan nüfus, yeni konut projeleri, turizm hareketliliği ve araç kullanımının etkisiyle trafik sorunu kentin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde öğrencilerini okula yetiştirmeye çalışan velilerle işlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların aynı zaman diliminde trafiğe katılması, ana arterlerde yoğunluğu artırıyor.

Akşam saatlerinde ise mesai bitimiyle birlikte evlerine dönmek isteyen sürücüler, özellikle ana yollar ve kavşaklarda yaşanan yavaşlamalarla karşı karşıya kalıyor.

NÜFUS ARTIYOR, TRAFİK SORUNU BÜYÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre Alanya'nın nüfusu 371 bin 547 kişiye ulaştı. Bir önceki yıl 361 bin 873 olan nüfus, yalnızca bir yılda 9 bin 674 kişi arttı.

Üstelik bu rakam yalnızca kayıtlı yerleşik nüfusu gösteriyor. Turizm sezonunda ilçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerle birlikte ulaşım talebi daha da artabiliyor.

Alanya'nın doğu ve batı yönünde genişleyen yerleşim alanları, özellikle Mahmutlar, Oba, Cikcilli ve Kestel gibi mahallelerden kent merkezine yapılan günlük yolculukların önemini artırıyor.

D-400 Karayolu, Atatürk Caddesi, 25 Metrelik Yol ve bağlantı güzergâhları, kent içi ulaşımın önemli parçalarını oluşturuyor. Ancak bu yolların günümüz trafik yükünü ne ölçüde karşılayabildiğinin belirlenmesi için güncel araç sayımı ve ulaşım verilerine ihtiyaç duyuluyor.

SABAH OKUL, AKŞAM İŞ ÇIKIŞI YOĞUNLUĞU

Alanya'da trafik yoğunluğunun en fazla hissedildiği zaman dilimleri arasında sabah okul giriş saatleri ve akşam mesai bitimi bulunuyor.

Özellikle öğrencilerini özel araçlarıyla okula bırakan velilerin okul çevrelerinde oluşturduğu hareketlilik, servis araçları ve işe giden vatandaşların trafiğe katılmasıyla birleşiyor.

Okul önlerinde kısa süreli duraklamalar, yol kenarlarına park edilen araçlar ve bazı kavşaklarda oluşan kuyruklar, trafik akışını olumsuz etkileyebiliyor.

Akşam saatlerinde de benzer bir tablo yaşanıyor. İş yerlerinden çıkan vatandaşların aynı saatlerde ana güzergâhlara yönelmesi, kent merkezinden çevre mahallelere ulaşımı güçleştirebiliyor.

Özellikle Mahmutlar'daki Menderes Caddesi ve D-400 bağlantısında işe gidiş ve dönüş saatlerinde yaşandığı belirtilen yoğunluk, kavşak düzenlemelerinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

ALANYA'NIN YOLLARI GELECEĞE HAZIR MI?

Alanya'da trafik sorununun çözümü için yalnızca mevcut yolların yenilenmesi değil, artan nüfus ve ulaşım talebine uygun uzun vadeli planlamaların yapılması da önem taşıyor.

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, daha önce yaptığı değerlendirmede okul başlangıç saatlerinin kademeli düzenlenmesinin sabah yoğunluğunu azaltabileceğini belirtmişti. Akkaya, kalıcı çözüm için yeni yollar, kavşak düzenlemeleri, alt ve üst geçitler ile otopark yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Bunun yanında toplu taşıma seferlerinin artırılması, okul çevrelerinde güvenli indirme ve bindirme alanlarının oluşturulması, trafik ışıklarının yoğunluğa göre düzenlenmesi ve alternatif güzergâhların geliştirilmesi de değerlendirilebilecek çözümler arasında bulunuyor.

Alanya'nın nüfusu büyümeye devam ederken ulaşım altyapısının gelecekteki ihtiyaçlara göre planlanması giderek daha kritik hale geliyor.