ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelindeki okul bahçelerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipler, okul bahçelerindeki ağaç ve bitkilerin mevsimsel ihtiyaçlarına yönelik budama ve bakım işlemlerini gerçekleştirirken, öğrencilerin kullanım alanlarının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi için gerekli kontrolleri de yapıyor. Okulların bahçe ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarla, eğitim kurumlarının yeni döneme fiziksel açıdan daha hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Ağaçların ve yeşil alanların bakımları yapılırken, okul çevresinde öğrenciler açısından risk oluşturabilecek unsurlar da ekipler tarafından titizlikle kontrol ediliyor. Çalışmalar kapsamında okul bahçeleri ve çevresindeki alanlar ekipler tarafından yıkanarak temizleniyor. Özellikle yoğun kullanılan alanlarda gerçekleştirilen temizlik ve yıkama çalışmalarıyla öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim hayatına başlamasına katkı sağlanıyor.

“ÇOCUKLARIMIZIN DAHA İYİ KOŞULLARDA EĞİTİM ALMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada; çocukların eğitim gördüğü alanların temiz, güvenli ve düzenli olmasının büyük önem taşıdığı belirtilirken, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul bahçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Öğrencilerin günün önemli bir bölümünü geçirdiği okul bahçelerinin yalnızca eğitim faaliyetlerinin değil, aynı zamanda sosyalleşme ve fiziksel aktivitelerin de gerçekleştirildiği alanlar olduğuna dikkat çekilerek, bu alanların düzenli ve bakımlı tutulması için çalışmaların yıl boyunca devam edeceği vurgulandı. Alanya Belediyesi, kent genelinde öğrencilerin ve gençlerin daha sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim görebilmesi için eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN