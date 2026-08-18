Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, yeni sezon öncesi karşılaşılan transfer yasağı sorunu çözülmeye çalışılıyor. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, FIFA nezdindeki 16 dosyadan 15'ini kapatan kırmızı-beyazlı yönetim, son olarak Boşnak kaleci Kenan Piric'in engeline takıldı. Keçiörengücü ve Mardin 1969

Spor maçlarında yeni transferlerinden mahrum kalan kulüp, ödemeyi yapmasına karşın evrak sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Yönetim cephesinden yansıyan iddialara göre, geçmiş dönem alacakları hesaba yatırılan Piric, sürecin sonuçlanması için gereken resmi adımları atmakta yavaş davranıyor. Dosya sayısını Mardin 1969

Spor müsabakası öncesinde ikiye kadar düşüren Antalya temsilcisi, son pürüzün de giderilmesiyle rahat bir nefes almayı hedefliyor.

SÜREÇ NEDEN UZUYOR?

FIFA kuralları gereği, transfer tahtası cezalarının kaldırılması için yalnızca ödemenin yapılması yeterli olmuyor; alacaklı oyuncunun veya temsilcisinin FIFA sistemine girerek borcun kapandığını resmi olarak onaylaması gerekiyor. Antalyaspor yönetiminin, Piric'in bu onayı bilerek geciktirdiği ve iyi niyetli bir tutum sergilemediği kanaatinde olduğu öne sürüldü.

HEDEF PENDİKSPOR MAÇI

Yaşanan bu gecikmelere rağmen, FIFA'nın tanıdığı yasal resmi sürenin dolmasıyla birlikte dosyanın otomatik olarak kapanması öngörülüyor. Kırmızı-beyazlı teknik heyet, işlemlerin Pendikspor karşılaşmasına kadar tamamen sonuçlanmasını ve kadroya katılan yeni isimlerin lisanslarının çıkarılmasını bekliyor.