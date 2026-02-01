Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazası, kenti yasa boğdu. Tekirdağ’dan Antalya’ya doğru yola çıkan yolcu otobüsü, sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olduğu bölgede kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

KAZA KUZEY ÇEVREYOLU GİRİŞİNDE YAŞANDI

Kaza, Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İçinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu, İzzet Karaağaç yönetimindeki yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın ardından yan yatan otobüs yaklaşık 90 metre sürüklendi, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

ŞOFÖR HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından otobüs içinde ve altında kalan yolcular olduğu öğrenildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü İzzet Karaağaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ PAYLAŞILDI

Kazada 9 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde açıklandı:

Onur Yılmaz (21)

Pervin Önel (22)

Aslı Çevik (47)

Zeynep Koçak (49)

Bilgenur Koçak (15)

Seymen Çınar Sarı (12)

İzzet Karaağaç (53)

Resmiye Göktepe (62)

Erdil Demirsoy (35)

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 21 kişiden 7’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavileri hastanelerde devam ederken, bazı yolcuların tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.