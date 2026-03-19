KADINLARIN toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan konser, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Programın düzenlemesini üstlenen Tülay Özdemir ve Dilek Dilek'in titizlikle hazırladığı gecede samimi ve sıcak bir atmosfer hâkimdi. Türk halk müziğinin sevilen eserleri kadın isimleri etrafında şekillenirken, sahnede seslendirilen her türkü seyircilerden büyük alkış aldı. Katılımcılar, konser sonunda emeği geçenlere teşekkür ederken, bu tür kültür ve sanat etkinliklerinin Alanya'da artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR