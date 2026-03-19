ANTALYA iş ve turizm dünyasının önemli isimleri, anlamlı bir buluşmada bir araya geldi. Salı Grubu üyeleri arasında yer alan Alanyalı iç mimar İbrahim Aydoğan, Antalya'da dikkat çeken bir görüşmeye imza attı. Aydoğan, turizm yatırımlarıyla tanınan iş insanı Fettah Tamince'nin daveti üzerine Antalya'daki otelinde bir araya geldi. Gerçekleşen iftar buluşmasında samimi bir atmosfer hâkim olurken, iki isim uzun süre sohbet etti. Görüşmede özellikle Alanya turizminin mevcut durumu, gelecek vizyonu ve dünya genelinde yaşanan gelişmelerin sektöre etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Aydoğan, "Fettah Tamince'nin iftar daveti üzerine kendisiyle Antalya'da otelinde buluştuk. Alanya turizmi ve dünyanın içinde bulunduğu durumlar üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine özel hazırladığımız hediyemizi takdim ettik, çok beğendi." ifadelerini kullandı. İş, turizm ve tasarım dünyasını buluşturan bu özel görüşme, hem Alanya hem de Antalya turizmi adına dikkat çeken temaslardan biri olarak değerlendirildi. Özellikle sektörün deneyimli isimlerinin bir araya gelmesi, bölge turizminin geleceğine dair umut verici mesajlar verdi.

