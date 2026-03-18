Açıklamada, “Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde hissedildiği Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi, hoşgörü ve birlik duygularının güçlendiği özel günlerdir. Bu anlamlı günlerin, toplumumuzda barışın, adaletin ve huzurun pekişmesine vesile olmasını diliyoruz. İçinden geçtiğimiz zorlu ekonomik ve sosyal koşulların, vatandaşlarımız üzerindeki etkisinin farkındayız. Bu bayramda da herkesin eşit, adil ve insanca yaşam koşullarına kavuşması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı kalarak; demokrasi, hukuk devleti ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda, halkımızın refahı ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyoruz” denildi.

