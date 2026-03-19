ALANYA'NIN sevilen işletmecilerinden, Alaiye Pilavcısı ortağı Adil Okan'ın geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlandı. Ekip arkadaşları, iftar sonrası hazırladıkları sürpriz organizasyonla Okan'a unutulmaz anlar yaşattı. İftarın ardından bir araya gelen ekip, alkışlar eşliğinde doğum günü pastasını getirerek Okan'ı şaşırttı. Sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Okan, pastasının mumlarını tek seferde söndürerek alkış topladı. Samimi ve neşeli anların yaşandığı kutlamada Okan, kendisini yalnız bırakmayan ekip arkadaşlarına teşekkür ederken, herkesin Ramazan Bayramı'nı da kutladı. Kutlama, hatıra fotoğrafları çekilerek sona erdi. Cemali AY⁪DINOĞLU

