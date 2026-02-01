Kurumun resmi ilan sayfasında yer alan bilgilere göre, Avsallar Mahallesi’ndeki yapılaşması süren bölgede yer alan dairenin muhammen bedeli 8 milyon TL olarak belirlendi.

SGK’dan Alanya’da Dubleks Daire İhalesi

SGK, Antalya’nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi Karaçaltı Mevkii sınırlarında bulunan dubleks daireyi satışa çıkardı. İlanda taşınmazın yakın çevresindeki yapılaşmanın henüz tamamlanmadığı ancak altyapı hizmetlerinin bitirildiği ve ulaşım sorununun bulunmadığı vurgulandı. Bölge hâlâ boş araziler, tarım alanları ve seralarla çevrili olduğundan gelişimin sürdüğü de ifade edildi.

Binanın ve Dairenin Özellikleri

Arsa büyüklüğü: 1.936,78 m²

Yapı: Tek blok, betonarme karkas

Kat sayısı: Bodrum + zemin + 6 normal kat

Toplam mesken: 36

Sosyal olanaklar: Asansör, açık otopark, yüzme havuzu

Satışa çıkan daire: 32 numaralı çatı katı dubleks

Binanın yapı ruhsatı 24 Eylül 2021 tarihinde alınmış.

Açık Artırma Detayları

Dairenin satışına ilişkin açık artırma şartları şöyle:

Birinci Artırma

Tarih: 26 Şubat 2026

Saat: 11.00 – 11.05

Tekliflerin rayiç bedelin en az %75’i, takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakları aşması gerekiyor.

İkinci Artırma

Tarih: 12 Mart 2026

Saat: 11.00 – 11.05

Bu turda tekliflerin rayiç bedelin en az %50’si ve diğer yükümlülükleri karşılaması şart.

Teminat bedeli: 600 000 TL (rayiç bedelin %7,5’i)

İhaleyi kazanan taraf, tapu harcı, damga vergisi, tellaliye, KDV ve diğer yasal masraflardan sorumlu olacak.