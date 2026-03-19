Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ve yerli-yabancı misafirlerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; kaldırımlar, yollar ve ortak kullanım alanları özel ekipmanlarla yıkanıyor. Kent estetiği ve hijyenine büyük önem veren ekipler, plan ve program dahilinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Caddeler, bulvarlar, pazar yerleri, meydanlar, yaya yolları ve kent mobilyalarının detaylı şekilde temizlendiği çalışmalar, şehrin her noktasında aralıksız devam ediyor. Yıl boyunca sürdürülen temizlik faaliyetlerini bayram öncesinde de yoğunlaştıran Alanya Belediyesi, çevre duyarlılığı konusunda vatandaşlara da destek çağrısında bulundu.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN