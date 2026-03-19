Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ve yerli-yabancı misafirlerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; kaldırımlar, yollar ve ortak kullanım alanları özel ekipmanlarla yıkanıyor. Kent estetiği ve hijyenine büyük önem veren ekipler, plan ve program dahilinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Caddeler, bulvarlar, pazar yerleri, meydanlar, yaya yolları ve kent mobilyalarının detaylı şekilde temizlendiği çalışmalar, şehrin her noktasında aralıksız devam ediyor. Yıl boyunca sürdürülen temizlik faaliyetlerini bayram öncesinde de yoğunlaştıran Alanya Belediyesi, çevre duyarlılığı konusunda vatandaşlara da destek çağrısında bulundu.
Bayram öncesi Alanya’da temizlik seferberliği
ALANYA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor. Doğudan batıya Alanya’nın dört bir yanında görev yapan ekipler, cadde ve sokaklarda gece gündüz yoğun mesai harcıyor.
Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN
Son Dakika! Alanya Sanayide yangın
Son Dakika! Alanya Belediyesi'ne icra takibi başlatıldı
Alanya’da korkutan yangın
İslam Memiş altının geleceğini açıkladı: Düşecek mi, çıkacak mı?
Alanya’da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı
Alanya'da taksilere zam: İşte yeni tarife