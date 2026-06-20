Antalya'da binlerce mumun aydınlattığı atmosferde gerçekleştirilen Candles & Echoes konserinde sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı. Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, sahneye yakın bir noktada konseri izleyen bir kişi, kız arkadaşına diz çökerek evlenme teklif etti.

Konser alanını dolduran izleyicilerin şahitliğinde gerçekleşen olayda, genç kadın teklife olumlu yanıt verdi. Çiftin yaşadığı anlara çevredeki dinleyiciler alkışlarla destek olurken, etkinlikteki anlar sosyal medyada da paylaşılarak gündeme geldi.

CANDLES & ECHOES KONSEPTİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son yıllarda kültür ve sanat etkinlikleri arasında öne çıkan mum ışığı konserleri, klasik ve akustik müziği görsel bir şölenle birleştiriyor. Özel mekanlarda binlerce mum kullanılarak düzenlenen bu konsept, dinleyicilere standart bir müzik dinletisinin ötesinde farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Antalya'daki etkinlik de bu görsel atmosferiyle katılımcılardan ilgi gördü.

Etkinlik, evlilik teklifinin ardından müzik dinletisiyle planlandığı şekilde devam etti. Müzik ve ışığın bir araya geldiği organizasyon, hem çift hem de konsere katılan müzikseverler için farklı bir anı olarak kayıtlara geçti.