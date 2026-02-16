Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Antalya genelinde ücretsiz iftar noktaları belli oldu. Kepez başta olmak üzere bazı merkezlerde sofralar kurulurken, Alanya ve Manavgat için belediye duyuruları bekleniyor.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan 2026 itibarıyla başladı. 19 Şubat’ta ilk sahurla birlikte milyonlarca kişi oruç ibadetine başlarken, Antalya’da da iftar çadırı ve ücretsiz yemek noktaları vatandaşların gündemine girdi. Özellikle dar gelirli aileler, öğrenciler ve iftara evine yetişemeyen çalışanlar için kurulan sofralar bu yıl da hizmet veriyor.

2026 ANTALYA’DA İFTAR ÇADIRLARI NEREDE KURULDU?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada” temasıyla Antalya’da çeşitli noktalarda iftar organizasyonları planlandı. Açıklanan adresler şöyle:

100. Yıl Park Düğün Salonu (Kepez)

Antalya Öğretmen Evi (Kepez – Kültür Mahallesi)

Kepez Kültür Mahallesi 75. Yıl Caddesi – Merkez Bankası arkası

Bu noktalarda Ramazan ayı boyunca her gün ücretsiz iftar yemeği dağıtımı yapılacak. Özellikle Kepez bölgesinde yaşayan vatandaşlar için erişim daha kolay görünüyor.

ALANYA, MANAVGAT VE GAZİPAŞA’DA İFTAR ÇADIRI VAR MI?

Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’da 2026 yılı için belediyeler tarafından henüz resmi bir iftar çadırı noktası duyurulmadı. İlçe belediyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilerleyen günlerde açıklama yapması bekleniyor.

Geçmiş yıllarda bazı ilçelerde mobil iftar dağıtımları ve mahalle bazlı organizasyonlar yapılmıştı. Bu yıl da benzer uygulamaların devreye girip girmeyeceği netleşmiş değil.

Ramazan akşamları özellikle çalışan kesim için bu sofralar ciddi bir kolaylık sağlıyor. İftar saatine trafikte yakalananlar, öğrenciler ya da maddi imkânı sınırlı olanlar için… bazen tek sıcak yemek bu oluyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İFTAR ORGANİZASYONU

Antalya Büyükşehir Belediyesi iftar çadırı 2026 konusunda şu an için resmi internet sitesinde açık bir lokasyon bilgisi yer almıyor. Vatandaşların belediyenin sosyal medya hesaplarını ve duyurularını takip etmesi öneriliyor.

BURDUR VE ISPARTA’DA İFTAR SOFRALARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün komşu illerde kuracağı iftar noktaları ise şöyle:

Burdur Öğretmen Evi

Isparta İyaş Park Düğün Salonları (Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı)

Ramazan ayı boyunca bu noktalarda da ücretsiz iftar hizmeti sunulacak.