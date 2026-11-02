Kepez'de sabah saatlerinde meydana gelen olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 10 katlı bir sitede dış cephe boyama çalışması yapan iki işçi, iskelenin bağlantısının kopmasıyla tehlikeli anlar yaşadı.

İSKELENİN BAĞLANTISI KOPTU

Olay, saat 09.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sedat Y. ve Bülent Ç., 10 katlı sitenin en üst katında dış cephe boyası yaparken üzerinde çalıştıkları iskelenin bağlantısı koptu.

İki işçi, bulundukları yükseklik nedeniyle kendi imkânlarıyla aşağı inemeyerek iskelede mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İşçilerin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

MERDİVENLİ İTFAİYE ARACIYLA KURTARILDILAR

İtfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak binanın üst katında mahsur kalan Sedat Y. ve Bülent Ç.'ye ulaştı.

Dikkatli şekilde yürütülen kurtarma çalışmasının ardından iki işçi güvenli biçimde aşağı indirildi.

İKİ İŞÇİNİN DE DURUMU İYİ

Korku dolu anlar yaşayan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından ekipler gerekli kontrolleri yaparak olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan olay, yüksek katlı binalarda gerçekleştirilen dış cephe çalışmalarında iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.