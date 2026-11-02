Antalya'da kasım ayının ilk günlerinde etkili olan yağışlı hava, 3 Kasım 2026 Salı günü de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahminlerine göre kent genelinde gök gürültülü sağanak beklenirken özellikle doğu ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Antalya merkezde hava sıcaklığının en düşük 16, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.

ANTALYA'NIN DOĞU İLÇELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2-8 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan haftalık tahmin raporunda, 3 Kasım Salı günü Batı Akdeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Raporda özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğine dikkat çekildi.

İlçe bazındaki tahminlerde Manavgat ve Serik için kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülürken Alanya ve Gazipaşa'da da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların şiddeti ilçeler ve mahalleler arasında farklılık gösterebileceğinden vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

ALANYA'DA HAVA SICAKLIĞI 25 DERECEYE ÇIKACAK

Alanya'da 3 Kasım Salı günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken hava sıcaklığının en düşük 18, en yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Gazipaşa'da ise sıcaklığın 16 ile 24 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Her iki ilçede de yağışlı havanın 4 Kasım Çarşamba günü devam etmesi bekleniyor.

Manavgat'ta 15-24 derece, Serik'te ise 16-23 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Meteorolojinin beş günlük tahmininde her iki ilçe için de 3 Kasım Salı günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış gösteriliyor.

ANTALYA'DA 3 KASIM İLÇE İLÇE HAVA DURUMU

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün 3 Kasım 2026 Salı gününe ilişkin tahminlerine göre il merkezi ve ilçelerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Antalya merkez: 16-22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Akseki: 9-15°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Aksu: 13-23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Alanya: 18-25°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Demre: 17-24°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Döşemealtı: 11-21°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Elmalı: 6-16°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Finike: 15-23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Gazipaşa: 16-24°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Gündoğmuş: 12-19°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

İbradı: 8-15°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kaş: 16-23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kemer: 14-21°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kepez: 15-23°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Korkuteli: 5-15°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kumluca: 12-22°C, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Manavgat: 15-24°C, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı.

Serik: 16-23°C, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı.

Not: Meteorolojinin beş günlük tahmin tablosunda Muratpaşa ve Konyaaltı için ayrı sıcaklık değerleri yayımlanmadığından bu ilçeler için Antalya merkez tahmini esas alınabilir. Yukarıdaki sıcaklıklar tahmini değerlerdir ve güncellenebilir.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK 5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Antalya'nın kıyı ilçeleriyle yüksek kesimleri arasındaki sıcaklık farkı 3 Kasım'da da belirgin olacak. Alanya'da gündüz sıcaklığının 25 dereceye ulaşması beklenirken Korkuteli'nde gece ve sabah saatlerinde sıcaklığın 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Elmalı'da en düşük sıcaklık 6, Akseki'de 9 derece olacak.

Bu sıcaklık farkı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı mahallelerde yaşayanların ve sabah erken saatlerde yola çıkacak sürücülerin serin hava koşullarını dikkate alması gerekiyor.

YAĞIŞLAR 4 KASIM'DA DA DEVAM EDECEK

Meteorolojinin beş günlük tahminine göre Antalya'da 4 Kasım Çarşamba günü de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kent merkezinde sıcaklığın 18-23 derece arasında seyretmesi beklenirken Alanya'da 18-23, Gazipaşa'da 14-23 derece tahmin ediliyor.

5 Kasım Perşembe günü Antalya merkez, Alanya, Manavgat ve Serik'te parçalı bulutlu hava bekleniyor. Ancak Finike, Gazipaşa ve Kumluca için gök gürültülü sağanak tahmini devam ediyor. Bu nedenle yağışlı havanın perşembe günü bütün ilçelerde sona ereceği öngörülmüyor.

KUVVETLİ SAĞANAKTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özellikle kuvvetli yağış beklenen ilçelerde ani su baskınları, yağış sırasında görüş mesafesinin azalması ve trafikte aksamalar yaşanması ihtimaline karşı dikkatli olunması gerekiyor. Dere yatakları, alt geçitler ve su birikmesine elverişli bölgelerde tedbirli davranılması önem taşıyor.

Gök gürültülü sağanak sırasında açık alanlarda yıldırım riskine karşı önlem alınması, sürücülerin ise yağışın şiddetlendiği anlarda hızlarını azaltarak takip mesafelerini artırması öneriliyor.

Vatandaşlar, ilçelerine ilişkin güncel tahminleri ve olası meteorolojik uyarıları Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi olan www.mgm.gov.tr üzerinden takip edebilir.